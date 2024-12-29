Euronews'ten Doloresz Katanich'in haberine göre, BestBrokers.com'un yakın zamanda yayımladığı bir raporda, dünya genelinde ev satın almanın en uygun olduğu ülkeler sıralamasında Türkiye, sondan ikinci sırada yer aldı.

Türkiye'de bir ailenin ev sahibi olabilmesi için 631 maaş, yani 52,5 yıl birikim yapması gerekiyor. Sıralamanın son sırasında ise, 684 maaşla Nepal yer aldı.

Ücretlere göre, dünyada ev satın almanın en uygun olduğu ülke ise, insanların 100 metrekarelik bir mülke sahip olabilmek için ortalama ücretlerinin 71 katını biriktirmeleri gereken Güney Afrika oldu.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), sıralamada ikinci sırada yer alırken, emlak fiyatlarının eyaletler arasında büyük farklılıklar gösterdiği belirtiliyor. Rapora göre, ABD'de bir ev satın alabilmek için insanların ortalama 76 aylık ücrete ihtiyaç duyduğu, yani yaklaşık altı yıl maaşla bu hedefin ulaşılabileceği vurgulanıyor.

Avrupa ülkelerinde ev almak için kaç aylık maaşa ihtiyaç var?

Danimarka, Avrupa'da bir ev almak için en hızlı şekilde para biriktiren ülke olarak öne çıkıyor. Araştırmacılar, dünyanın 62 ülkesinde ev fiyatları, ortalama net aylık gelir, enflasyon ve enflasyona göre ayarlanmış "gerçek" mortgage faiz oranlarını inceledi.

Raporda, "Fiyatlar ve gelirler ülkeden ülkeye önemli farklılıklar gösterdiğinden, BestBrokers ekibi, emlak piyasasını çeşitli Avrupa ülkelerinde bir ev satın almak için kaç aylık maaş gerektiği üzerinden incelemeye karar verdi" ifadelerine yer verildi. Ancak raporda, gıda, konaklama, çocuk bakımı veya diğer harcamalar hesaba katılmadı.

Bulgulara göre, Danimarka'da 100 metrekarelik bir mülkün ortalama fiyatı, 114 net maaşa denk geliyor ve bu durum, Danimarka'yı Avrupa'da ev satın almanın en uygun fiyatlı ülkesi yapıyor.

Danimarka, 2023 yılında AB'nin en pahalı ülkesi olarak öne çıktı. AB İstatistik Ofisi Eurostat'a göre, mal ve hizmet fiyatları AB ortalamasının yüzde 43 üzerinde yer alırken, yıllık ortalama kazanç bakımından da Avrupa'daki en yüksek yedinci ülke oldu.

Bu rapora göre, İrlanda ve İsveç, 100 metrekarelik bir ev satın almak için gereken sırasıyla 123 ve 129 net maaş ile Avrupa'nın en uygun fiyatlı ikinci ve üçüncü ülkeleri olarak sıralandı. Bu, yaklaşık 10 yıllık maaşa denk geliyor.