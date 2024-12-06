“ Lütfen benim fikrimle ne olur demeyin. Sizin fikrinizle dünya değişir. Kendinize güvenin. Çünkü biz sizlere güveniyoruz” dedi.

İnegöl’ün geleceğini ortak akıl ile şekillendiren İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, özellikle gençlerin vizyon ve fikirlerinden faydalanmak adına yeni dönemde lise düzeyindeki okullarda “Genç Bakış” ismiyle düzenlenen gençlik buluşmalarında öğrencilerle bir araya gelmeye devam ediyor. Bu organizasyonlarda gençlerin fikir ve önerilerini dinleyen Başkan Taban, aynı zamanda öğrencilerin eleştirilerine yanıt verip isteklerini de tek tek not alıyor. Her hafta farklı bir okulda öğrencilerle bir araya gelen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, bu hafta İnegöl Spor Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

TÜRKİYE’DEKİ 107 SPOR LİSESİNDEN BİRİ İNEGÖL’DE

Başkan Taban öğrencilerle Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde buluştu. Programda öğrencilerle birlikte okul idarecileri ve öğretmenler de yer aldı. Öğrencilerle yapılan buluşmada kısa bir selamlama konuşması yapan Okul Müdürü Şakir Furkan Baştürk, “Başkanımıza bugün bizimle bir araya geldiği için teşekkür ediyorum. Okulumuz özel yetenek sınavıyla öğrenci alıyor. Türkiye’de 107 tane Spor Lisesi var, bunlardan biri de biziz. Daha çok sportif yaşantısı olan öğrenciler, lisanslı öğrenciler okulumuzu tercih ediyor. Farklı il ve ilçelerden de öğrencilerimiz var” dedi.

AMACIMIZ SİZLERİN BAKIŞ AÇISIYLA İNEGÖL’Ü GÖRMEK

Daha sonra Belediye Başkanı Alper Taban sahneye çıkarak bir selamlama konuşması yaptı. Başkan Alper Taban, programın amacı ve içeriği hakkında bilgiler vererek; “Programımızın adı Genç Bakış. Öncelikli amacımız sizlerin bakış açısıyla İnegöl’ü görmek. Şehrimizin fırsatları var. Bu program kapsamında da İnegöl’e dair bir şeyler konuşalım istiyorum. Evet bana bu halk görev verdi, ben de bu sürede iyi işler yapmak istiyorum. Günün sonunda görev bittiğinde, Allah razı olsun biz bu insana güvendik o da güvenimizi boşa çıkarmadı, güzel işler yaptı dedirtmek istiyorum. Genç Bakış programlarını niye yapıyoruz, daha ziyade sizi dinleyelim diye yapıyoruz. Zaten farklı iletişim kanallarından bizlere zaman zaman ulaşıyorsunuz. Sosyal medyaya, maillere, 153 hatlarımıza gelen çağrılar cevap veriyoruz. Ancak yüz yüze de görüşelim, istişare edelim ve kendimize buradan ödevler çıkaralım istiyoruz” dedi.

NÖBETÇİ KİTAPHANELERE ÖĞRENCİLERİN FİKİRLERİYLE OLUŞTU

Ortak akla önem verdiklerini ve toplumun tüm kesimlerini kapsayan bir yönetim anlayışı sergilediklerini vurgulayan Taban, “Dönem başında 154 madde yazdık. Bunları biraz daha zenginleştirip 220 fikir ortaya çıktı. Ancak bizim toplumun tüm kesimlerinden veri çekmemiz gerekiyor. Özellikle öğrencilerimizin şehre bakışı, beklentisi, bir genç arkadaşımın talep ve istekleri… Bunları bizim biliyor olmamız lazım. Önceki dönem gençlerimiz bir kütüphane istiyoruz dedi. Kütüphanemiz var dedik. Ama 17.00’da kapanıyor dediler. Bir proje geliştirdik ve bugün şehrimizde bu vesileyle 5 Nöbetçi Kitaphanemiz var. Bunlar sizin fikirlerinizle olgunlaşıyor. Şimdi mahallelerimize bu ortamları taşımak istiyoruz. Devasa yapılardan ziyade daha butik ama herkesin evinden çıkıp bir araca binmeden kolayca ulaştığı yerler olsun. Plana aldığımız 4-5 noktamız var şu anda” diye konuştu.

BİZ SİZLERE GÜVENİYORUZ

Taban, gelişmiş toplumların tamamında bir otokontrol sistemi olduğunu da ifade ederek; “Şehrin bir sorununu gören vatandaş, ilgili kurumu arayarak bildirimde bulunuyor. Şehirdeki herkes, gören göz olmuş. Bizler de vatandaşlarımızdan bizlere bildirimde bulunmasını, bizleri aramasını, sokaktaki gören gözümüz olmasını istiyoruz. Fikir söylesin, şikayet bildirsin, taleplerini iletsin… Sizin fikirleriniz bizim için çok kıymetli. Lütfen benim fikrimle ne olur demeyin. Sizin fikrinizle dünya değişir. Kendinize güvenin. Çünkü biz sizlere güveniyoruz” diye konuştu.

Başkan Taban’ın konuşmasının ardından öğrencilere söz verildi. Şehre yönelik talep ve beklentilerini anlatan öğrenciler yaşadıkları sorunları da dile getirdi.