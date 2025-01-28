Zeynep Çelik henüz 1 yıl bile tamamlanmadan AKP’ye katıldı.

ROZETİNİ BAKAN TEKİN TAKTI

Çelik’e rozetini AKP Çanakkale 8. Olağan İl Kongresi’nde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin taktı.

Çelik yaptığı konuşmada, " AK Parti'nin gençlere verdiği değer ve vizyon bana bu kararı aldırdı. Bu partinin bir üyesi olmak benim için gurur verici. Bu cesareti, bu imkânı bana sunan Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

5 yıl boyunca Kalkım Beldesine Belediye Başkanı olacak olan Çelik, "Hep birlikte çabalarımız ve dualarımız ile çıkmış olduğumuz bu hizmet yolunda desteklerinizi esirgemediğiniz için çok teşekkür ederim. Kalkım'a yakışır hizmeti getirmeyi, halkımıza değer vermeyi önümüzdeki 5 yılın her gününde kendime borç bilerek sizlere layık olacağım. Bu başarı hepimizin" ifadelerini kullandı.

ESKİ AKP'Lİ VEKİLLE FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Zeynep Çelik Instagram’da Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve eski AKP Milletvekili Oktay Saral ile birlikte çektirdiği fotoğrafı paylaşarak, “Çok değerli amcam” ifadeleriyle nitelediği Oktay Saral’a ziyaretinden dolayı teşekkür etmişti. Saral, yerel seçimlerden yaklaşık bir ay önce Yenice’yi ziyaret etmişti.