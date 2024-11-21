Türkiye’nin ikinci büyük tescilli bina taşıma projesini kamuoyuna tanıtan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Tescilli Ada Etabı’nda tarihi yapıları yeniden canlandırarak dün ile bugün ve yarını buluşturduklarını ifade ederek, dönüşüm projesinin tamamı hakkında da bilgilendirmede bulundu.KONYA (İGFA) - Sahibata Mahallesi Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yapımı tamamlanan Türkiye’nin ikinci büyük tescilli bina taşıma projesi görücüye çıktı. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş düzenlediği ‘Lansman Programı’ ile Tescilli Ada Etabı’nı tanıttı. Programa Konya’da yayın yapan yerel ve bölgesel televizyon kanalları ile gazetelerin genel yayın yönetmenleri, yazı işleri müdürleri ile ulusal ajans ve basın kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Lansman programına göreve başladıkları günden bu yana seferberlik şuuru ve ruhuyla çalıştıklarını belirterek başlayan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi’nin de, maliyeti ve mahiyeti bakımından bu çalışmaların en önemlilerinden biri olduğunu ifade etti. 2019’da başlayan ilk beş yıllık döneminin güvenli, modern, sağlıklı, estetik ve yaşanabilir bir Meram’ın temellerini atmakla geçtiğini kaydeden Başkan Kavuş, “İkinci dönemimiz de, bugün olduğu gibi o temellerin meyvelerini toplamakla başladı, öyle de devam edecek inşallah. Birer birer tamamlanan ve hizmete sunulan projelerimiz bunun en güzel örnekleri. Bu gayretli çalışmalarımıza, Meram’ın sorunlarını çözene, vatandaşlarımızı yaşamaktan mutluluk duyacakları bir Meram’a kavuşturana kadar, her yönüyle modern ve müreffeh bir Meram’ı inşa edene dek durmadan, yılmadan, yorulmadan devam edeceğiz.” diye konuştu.

BAŞKAN KAVUŞ; “KONYA SELÇUKLU’NUN, SURİÇİ DE KONYA’NIN DAR-ÜL MÜLKÜ’DÜR”

Suriçi bölgesinin tarihten bugüne şehir ekonomisinin, ticaretinin, turizminin, siyasetinin, dini ve sosyal hayatının merkezi olduğunu hatırlatan Başkan Kavuş, Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi’ni değerli kılanın da bu özelliği olduğunu söyledi. Bu değerli projeyi, böylesi önemli bir yerde fiziksel, sosyal, tarihsel ve ekonomik dönüşümü sağlamak amacıyla hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü; “Konya Selçuklu Dar-ül Mülkü, Suriçi de Konya’nın Dar-ülMülk’üdür. Sadece Selçuklu ya da Osmanlı’nın değil değil Roma’nın, Bizans’ın ve bugünün de kalbinin attığı yer burasıdır. İşte, Cenab-ı Hakk’a şükürler olsun ki bu kadar önemli bir projeyi birer birer tamamlıyor, şehrimizin hizmetine sunuyoruz.”

BAŞKAN KAVUŞ; “ŞÜKRAN’DADÜNÜ, BUGÜN VE YARINLA BULUŞTURDUK”

Bölgedeki mevcut yapı stoğunun modern yaşam standartlarına uygun hale getirilmesinin yanında projede en temel amaçlarının tarihi ve kültürel zenginliğin ortaya çıkarılması ve korunması olduğunu kaydeden Başkan Kavuş, projenin dün ile bugünü buluşturduğunu, modern iş ve yaşam alanları ile de hem estetik hem de işlevsel olarak yüksek standartlarda tasarlandığını belirtti. Şükran Projesi’nin en önemli yönlerinden birinin de ekonomik ve sosyal hayata sunacağı katkı olduğunu söyleyen Başkan Kavuş, “Proje, hayatı renklendirecek sosyal donatılar ve zenginleştirecek yeşil alanların çoğunluğuyla dikkat çekiyor. Ayrıca, ekonomik faaliyetlerin artırılmasına katkıda bulunacak, yeni iş imkanları oluşturacak, turizm gelirini artıracak ve ticaretin de canlanmasını sağlayacak. Geçtiğimiz günlerde lansmanını yaptığımız Suriçi Çarşısı ilk etap dükkan, işyeri ve ofisler, ekonomiye sunacağı katkıyı gözler önüne serdi.” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN KAVUŞ; “SURİÇİ ÇARŞISI’NIN DİĞER ETAPLARI DA YAKIN ZAMANDA TAMAMLANACAK”

Üç milyar TL’yi aşan maliyetiyle Meram ve Konya tarihinin en büyük yatırımlarından biri olan Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi’nin etapları ve etaplarda gelinen süreç hakkında da bilgi veren Başkan Mustafa Kavuş, açıklamasını şöyle sürdürdü; “Bu yüklü maliyet ile 40-50’den fazla modern sosyal tesis yapabilirdik ama burayı ayağa kaldırmayı, şehrin merkezine yeni bir vizyon ve vitrin kazandırmayı tercih ettik. Meram tarihinin en büyük, Konya’nın da bugüne kadarki en önemli projelerinden biri konumundaki Sahibata Mahallesi Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi toplam 163 bin metrekare alanı kapsıyor. İnşaat yoğunluğunun üçte iki oranında azaltılması bakımından da Türkiye’ye örnek ve referans olmuş bir projedir. İnşaatlar hızla devam ediyor. Yakın zamanda da Suriçi Çarşımızın diğer kısmı olan 1. Etap çalışmalarımızı tamamlayarak onun da lansmanını yapacağız inşallah.”

BAŞKAN KAVUŞ; “TESCİLLİ ADA ETABINDA, ŞEHRİN RUHUNU YAŞATMAK ADINA TARİHİ YAPILARLA MODERN BİNALARI HARMANLADIK”

Yapımı tamamlanan ve lansmanı yapılan Tescilli Ada Etabı hakkında da bilgi veren Başkan Kavuş, bu etabın Türkiye’nin en büyük 2. Tescilli Bina Taşıma Projesi olma özelliği taşıdığını ifade ederek, “Şükran Dönüşüm Projesi içerisinde yer alan ancak zaman içinde tamamıyla yıkılmış 6 adet tescilli yapının tespiti yapılmıştı. Bu binaların aslına uygun olarak bir ada içerisinde yapılması ile ilgili süreç başladı ve daha önce proje alanında bulunan Hakimevi ve karşılama merkezi ile Zabıta Karakolu’nun bulunduğu ada içerisine altı yeni tescilli binayı aslına uygun olarak inşa ederek eklemiş olduk. Bu eklenen tescilli yapılarla birlikte 9 adet yapıyı bir ada içerisinde toplamış olduk. Yerel mimarinin ve geleneksel değerlerimizin modern yaşam ile buluştuğu bir proje. Sizlerin de şahit olduğu gibi estetik açıdan da hoş bir yaşam alanı ortaya çıktı. 5 bin m²’lik bu alandatarihi binalarla modern yapıları harmanlayarak tarihi bir atmosfer oluşturmaya çalıştık. Bunu da şehrin ruhunu yaşatmak, karakterini güçlendirmek ve gelecek nesillere aktarmak adına gerçekleştirdik. Tescilli Ada Etabı'nın hayata geçmesiyle birlikte, Meram’ın tarihi ve kültürel kimliğini yansıtan, buram buram tarih kokan modern bir yaşam alanını şehrimize kazandırmış olduk.” şeklinde konuştu.

BAŞKAN KAVUŞ; “BU DEĞERLİ YATIRIM İÇİN DESTEK VEREN HERKESE ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM”

Konuşmasının sonunda bu etap ve diğer tüm etaplar için emeği geçen herkese teşekkür eden Başkan Mustafa Kavuş, “Deprem ve doğal afet riskleri azalmış, sosyal ve ekonomik canlanma sağlanmış, altyapısı iyileştirilmiş, estetiği ile cezbeden sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir Şükran ile tarih, turizm, ekonomi ve sosyal hayat yeniden canlanacak. Bu proje tamamen bittiğinde şehrin en güzel, en nadide, en gözde ve cazibe merkezi yerlerinden biri olacak. Bir tarafta modern yaşam alanları, diğer tarafta yeşil alanlar ve en önemlisi de ecdat mirası yapılar yeniden tamamıyla gün yüzüne çıkacak. Bu değerli yatırımın kazandırılmasında bizlere büyük destek veren başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum ve ekibine, tüm Milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay ve ekibine, teşkilatlarımıza, meclis üyelerimize, tüm ekip arkadaşlarıma, Müze Müdürlüğü ve Anıtlar Kurulu’na şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

Başkan Mustafa Kavuş, tanıtım programının ardından gazetecilere yapımı tamamlanan Tescilli Ada Etabı’nda bulunan yapıları ve Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi’nde yapımları devam eden etapları gezdirerek bilgi verdi.

