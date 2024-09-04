Osmangazi Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü personeli Kübra Denizci Keskin, dünyadaki tek engelli kadın ralli pilotu olarak katıldığı Avrupa Ralli Şampiyonası’nın (ERC) Barum Czech Rally Zlin ayağından çifte kupa ile Bursa’ya döndü. Şampiyon pilot, kupalarıyla birlikte Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ı makamında ziyaret etti.

Türkiye’nin ilk engelli kadın ralli pilotu olan ve bugüne kadar birçok yarışa katılarak önemli derecelere imza atan Osmangazi Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü personeli Kübra Denizci Keskin, dünyanın tek engelli kadın ralli pilotu unvanı ile çıktığı Avrupa yollarında adeta destan yazdı. Avrupa Ralli Şampiyonası’nın (ERC) en zorlu ayaklarından biri olarak kabul edilen Barum Czech Rally Zlin’de yarışan başarılı pilot, 112 otomobilin katıldığı organizasyonda kadın pilotlar arasında birinci, Rc 5 kategorisinde ise üçüncü olarak çifte kupa kazandı. Bu yıl Avrupa Ralli Şampiyonası’nın en uzun yarışı olarak kayda geçen Barum Czech Rally Zlin, toplam 193 bin 59 kilometrelik özel etap ve 867 bin 33 kilometrelik toplam mesafesiyle pilotlar için büyük bir zorluk oluşturdu. Kübra Denizci Keskin, bu zorlu parkurlarda gösterdiği performans ve kararlılıkla bir kez daha yeteneklerini kanıtladı. Sadece Türkiye’de değil, dünya çapında da adından söz ettiren başarılı pilot, uluslararası arenada bir kez daha ilham kaynağı olarak Bursa’ya büyük bir gurur yaşattı. Osmangazi Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü personeli olan Kübra Denizci Keskin, Avrupa’daki yarışta kazandığı çifte kupa ile birlikte Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a ziyarette bulundu.

Aydın: “Kübra yüzümüzü kara çıkartmadı”

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Kübra Denizci Keskin’in elde ettiği başarılardan dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, “Kübra’yı geçtiğimiz günlerde başarılar dileyerek Çekya’da düzenlenen ralli yarışına uğurlamıştık. Kübra’nın başarılı olacağına olan inancımız tamdı. Kendisi de yüzümüzü kara çıkartmadı. Barum Czech Rally Zlin’de kadın pilotlar arasında birinci oldu. Kendi kategorisinde ise 3’üncü oldu. Kendisini tebrik ediyorum. Başarısıyla engelli bireylere rol model olduğunu düşünüyorum. Kübra’nın başarılarının devamını diliyorum. Belediye çalışanımız olduğu için de daha mutlu ve gururluyuz” dedi.

Keskin: “Destekleri için başkanımıza teşekkür ederim”

Avrupa’dan çifte kupayla döndüğü için çok mutlu olduğunu ifade eden Kübra Denizci Keskin, “Avrupa Ralli Şampiyonası’nın en uzun yarışı olan Czech Rally Zlin, oldukça da zor bir yarıştı. Buradan kupalarla dönmek benim için çok büyük bir mutluluk oldu. Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın’a desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Şimdi tekrar Türkiye Şampiyonası’na geri dönüyoruz. Üç tane daha yarışımız olacak. O yarışlardan da umarım güzel sonuçlarla ayrılacağız” şeklinde konuştu.

Başkan Aydın, Türkiye Şampiyonası’na katılacak olan Kübra Denizci Keskin’e başarılar diledi.