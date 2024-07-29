Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin ilk Karanlık Gökyüzü Parkı'nı İnegöl’ün Başalan Yaylası’nda açıyor.

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Uluslararası Karanlık Gökyüzü Birliği’ne üyelik için çalışma başlatan belediye, dünyada sadece 92 örneği bulunan bu parkta eşsiz bir deneyim sunacak. Etkinlikler, 10-11 Ağustos 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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Parkta, göz kamaştırıcı gökyüzü gözlemleri, Samanyolu'nun büyüleyici görüntüsünü yakalama fırsatı, yaratıcı atölyeler, ilham verici konuşmalar ve çeşitli sportif etkinlikler düzenlenecek.

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Ayrıca, ödüllü Fikir Yarışması (Ideathon) katılımcılara yenilikçi projelerini paylaşma fırsatı verecek.
Gökyüzüne dair hayallerinizi gerçekleştirmek için bu özel etkinlikte yerinizi alın ve unutulmaz bir gece geçirin!

Kaynak: HABER MERKEZİ