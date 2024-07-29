Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin ilk Karanlık Gökyüzü Parkı'nı İnegöl’ün Başalan Yaylası’nda açıyor.

Uluslararası Karanlık Gökyüzü Birliği’ne üyelik için çalışma başlatan belediye, dünyada sadece 92 örneği bulunan bu parkta eşsiz bir deneyim sunacak. Etkinlikler, 10-11 Ağustos 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Parkta, göz kamaştırıcı gökyüzü gözlemleri, Samanyolu'nun büyüleyici görüntüsünü yakalama fırsatı, yaratıcı atölyeler, ilham verici konuşmalar ve çeşitli sportif etkinlikler düzenlenecek.

Ayrıca, ödüllü Fikir Yarışması (Ideathon) katılımcılara yenilikçi projelerini paylaşma fırsatı verecek.

Gökyüzüne dair hayallerinizi gerçekleştirmek için bu özel etkinlikte yerinizi alın ve unutulmaz bir gece geçirin!