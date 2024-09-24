Kadınların bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanlarındaki temsilini ve istihdamını artırmak amacıyla Limak Vakfı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı paydaşlığında yürütülen Türkiye’nin Mühendis Kızları (TMK) projesinde yeni dönem başvuruları başladı.

İş dünyasında ‘donanımlı mühendisler’ yetiştirmek hedefiyle 9 yıldır başarıyla yürütülen ve ülke sınırlarını aşarak küresel bir sosyal etki hareketine dönüşen Türkiye’nin Mühendis Kızları projesinde yeni dönem başvuruları başladı. URAP 2023 - 2024 Dünya Alan Sıralaması Araştırması’nı dikkate alan Limak Vakfı, Türkiye’den listeye girmiş mühendislik fakültelerinin bilgisayar mühendisliği, çevre mühendisliği, elektrik - elektronik mühendisliği, inşaat mühendisliği, endüstri mühendisliği, kimya mühendisliği ve makine mühendisliği bölümlerinin 1, 2 ve 3. sınıflarında eğitim alan ya da alacak olan tüm kadın mühendis adaylarını Türkiye’nin Mühendis Kızları’ndan biri olmaya davet ediyor.

Yapılan açıklamaya göre, nitelikli kadın istihdamının artırılmasına yönelik model geliştirilmesi yoluyla kapsayıcı ve sürdürülebilir büyümeye katkıda bulunmak amacıyla 2015 yılında hayata geçirilen projeden bugüne kadar bin 200’ün üzerinde öğrenci faydalandı. Geniş bir coğrafyaya yayılarak 33 il ve 66 üniversiteye ulaşan TMK projesi; burs imkanı ile birlikte mühendislik fakültesindeki eğitim boyunca kişisel ve mesleki gelişime katkıda bulunacak sertifika programı, online İngilizce dil eğitimi, mentörlük ve koçluk desteği, staj ve istihdam imkanı gibi fırsatlar sunuyor.

Ülke sınırlarını aşan Türkiye’nin Mühendis Kızları projesi, ilk olarak 2017 yılında Kuveyt’in Mühendis Kızları ile uluslararası bir boyut kazandı ve daha sonra ‘Global Engineer Girls’ ismiyle yeniden tasarlandı. Gelecekteki kadın mühendislerin ilham kaynağı olmayı amaçlayan Global Engineer Girls girişimi; Kosova, Kuzey Makedonya ve Suudi Arabistan’da da başarılı bir şekilde faaliyet göstermeye devam ediyor. Başvurular, 23 Eylül- 14 Ekim tarihleri arasında yapılabiliyor. Proje ile ilgili detaylı bilgiye ve başvuru koşullarına turkiyeninmuhendiskizlari.com/ internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.