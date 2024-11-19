Birçok ilde şubesi olan ve lezzetleriyle meşhur olan Anadolu, İnegöl’de Kozluca‘da 22 Kasım sabahı açılıyor.

El emeği, sağlıklı, organik ürünleri ile bilinen Anadolu Mantı, Su Böreği, Yaprak Sarma, kadayıf dolması gibi zor olan ev lezzetleri konusunda uzman.

Tamamı kadınlardan oluşan Erzurum merkezli firmanın, Tekirdağ Çorlu, Kocaeli Derince, Bursa Yıldırım, Konya merkez, Konya Selçuklu, Konya Ereğli, Sivas merkez, İstanbul Beylikdüzü, Van merkez, Erzincan merkez ve Erzurum’da toplam 13 şubesi bulunmakta.

22 Kasım'da açılacak olan Anadolu Mantı & Su Böreği, açılışa özel ilk üç gün 1 kilogram su böreği alana 1 kilogram mantı hediye edecek.

ADRES: Ertuğrulgazi mahallesi, Alanyurt Kozluca bulvarında.