İsrail’in saldırıları sonucu Lübnan’dan ayrılmak isteyen vatandaşların tahliyesi için Deniz Kuvvetleri'ne ait iki gemi Lübnan’a ulaştı.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, tahliye gemilerinin Beyrut'a ulaştığını duyurdu. TAHLİYE GEMİLERİMİZ BEYRUT’A ULAŞTI

İsrail’in saldırıları sonucu Lübnan’dan ayrılmak isteyen vatandaşların tahliyesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları üzerine yola çıkan Deniz Kuvvetleri'ne ait iki gemi Lübnan’a ulaştı.

TAHLİYE GEMİLERİMİZ BEYRUT’A ULAŞTI İsrail’in saldırıları sonucu Lübnan’dan ayrılmak isteyen vatandaşlarımızın tahliyesi için Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları üzerine yola çıkan Deniz Kuvvetlerimize ait iki gemimiz Lübnan’a ulaştı.İki adet çıkarma… pic.twitter.com/oPX8lFPnKD— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 9, 2024

İki adet çıkarma gemisine tahliye ve yardım malzemesi ulaştırma ile 4 adet gemiye de refakat ve koruma görevi verildi.

Beyrut’a ulaşan gemilerde yer alan 300 ton insani yardım malzemesi, dost ve kardeş Lübnan halkına teslim edileceği belirtilirken, tahliye görevinde öncelikle vatandaşlar olmak üzere devletten talepte bulunan yabancı ülke vatandaşlarının da Lübnan’dan tahliyesinin güvenli şekilde gerçekleştirileceği belirtildi.