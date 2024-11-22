Türkiye’de İş Dünyası dergisi, Mahkeme Sohbetleri’nin 16’ncısını gerçekleştirdi. Emlaktan inşaata, turizmden sigortaya pek çok sektörden önemli isimlerin katıldığı buluşmada sektör değerlendirmeleri yapılırken, Türkiye’nin yenilenebilir enerji potansiyeli ve bu konudaki yatırımlara da dikkat çekildi.

Türkiye jeopolitik konumu itibarıyla yenilenebilir enerji konusunda avantajlı bir konumda. Özellikle dünyanın iklim kriziyle her geçen gün daha fazla yüz yüze gelmesiyle birlikte ülkeler ve şirketler önlemlerini artırmaya başladı. Bu durumun çözümü ise fosil yakıtlardan ziyade çevre dostu yenilenebilir enerji kaynakları oldu. Bu noktada yatırımların seyri de topyekun değişmiş oldu. Artık her sektörde ‘yeşil’ kavramı net sıfır emisyon hedefine giderken rehber haline geldi. Mahkeme Sohbetleri’nde, firmaların yenilenebilir enerji projelerini ön plana çıkarmak, konuya ilişkin mevcut projeleri bulunmayan şirketleri ise teşvik etmek amacıyla farklı sektörlerden önemli isimlere konuya ilişkin görüşleri soruldu.

Yenilenebilir enerjinin teşvik edilmesinin ve sürdürülebilirliğe ilişkin projelerin öneminin farkında olan Türkiye’de İş Dünyası dergisi, bu ay 16’ncısını düzenlediği Mahkeme Sohbetleri’nin odağına ‘enerji’ başlığını aldı. Emlak, sigorta, elektrik, inşaat ve turizm gibi sektörlerden önemli isimleri aynı masa etrafında buluşturan dergi; farklı sektörlerin penceresinden yenilenebilir enerji konusuna ışık tuttu. Türkiye’de İş Dünyası Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Celal Toprak moderatörlüğünde düzenlenen buluşmaya, pek çok sektörden önemli isimler katıldı.