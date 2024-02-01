Bir yandan Bursa’da seçim çalışmalarını sürdüren diğer yandan meclisteki mesaisine devam eden İYİ Parti Bursa Milletvekili ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selçuk Türkoğlu, ittifak ya da işbirliği yapmadıkları gerekçesiyle 3 büyükşehirde kendilerine mobbing uygulandığı imasında bulunarak üstü kapalı CHP’yi topa tuttu.

CHP ve İYİ Partisi arasında gerilim Genel Başkanlar nezrinde yapılan karşılıklı sözlerle artarken, bu tartışmaya Büyükşehir Belediyelerinin de dahil olduğu iddiası geldi.

Türkoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in TBMM’de ki grup toplantısında yaptığı konuşmaya atıfta bulunarak, kendilerini engellediklerini öne sürdüğü CHP’yi isim vermeyerek şu şekilde eleştirdi;

“Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener Meclis Grup Toplantımızda yine tarihi konuşmalarından birini yaptı. “Şimdi buradan, sizlere sormak istiyorum; yıllardır, ceberut bir iktidar karşısında, dimdik duran bizler; şimdi onun, kötü bir taklidine mi, boyun eğeceğiz?” derken, Ankara, İstanbul ve İzmir’de partimizin reklam panolarına çıkmasının engelleyenlere hak ettikleri cevabı yüksek sesle verdi. İYİ Parti’nin hür ve müstakil kimliğiyle özgün siyaset tarzını yansıtmaya başlaması, belli ki birilerinin korkulu rüyası oluyor. Bizce hiç mahzuru yok, varsın korksunlar, varsın engellesinler. Su akar, yolunu her zaman bulur!...”