Yalova Belediye Meclisi’nde Yalovaspor Tesisleri’nin de yer aldığı araziyi SGK borçlarına karşılık devri için Başkan Mehmet Gürel’e yetki verildi. Durma eski Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, “Yalovaspor’a dokunmayın” diyerek tepki gösterdi.

Yalova Belediye Meclisi, eylül ayı oturumunda Yalovaspor Tesisleri’nin de üzerinde yer aldığı 10 dönümlük arazinin SGK borçlarına mahsuben SGK’ya devri için Başkan Gürel’e yetki verdi. Karar Cumhur İttifakı üyelerinin ret oylarına karşılık CHP’li üyelerin oylarıyla kabul edildi. Yaşanan duruma eski Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Tutuk, paylaşımında, “Üzülerek izliyoruz ki Yalova Spor tesisleri satılacak. Oysaki biz on yıl kullanım süreli Yalovaspor’a tahsis ettik o arsayı. Elbette SSK’ya borç karşılığında arsa verilebilir, yeni hal binası temeli atıldı ya, Tv de izledik. Eski halin yeri en az Yalova spor tesisleri kadar değerli. Orasının verilmesi daha uygun olur. Yalovaspor’a dokunmayın” ifadelerine yer verildi.