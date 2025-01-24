Polat, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şehirlioğlu’nun Genel Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini, Musa Ertugan’ın ise Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına getirildiğini açıkladı.

Genel Başkan Vekili Mehmet Ali Şehirlioğlu, yaptığı ilk açıklamada Ümit Özdağ’ın tutuklanmasına tepki göstererek, "Aziz Türk Milleti, bugün ülkemiz için ömrünü adayan bir lider tutuklandı. Bugün Türk milletinin vicdanı, ruhu ve geleceği tutuklandı. Genel Başkanımız Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın tutuklanması, sadece bir şahsı değil, ülkenin umutlarını da hedef almıştır" dedi.

Şehirlioğlu, iktidarın hukuk ve etik kurallarını hiçe sayarak hareket ettiğini savunarak, Türk milletinden Zafer Partisi’ne destek vermesini istedi. “İktidar ve paydaşları, Türk devlet geleneğine aykırı kararlar alarak toplumsal huzuru tehdit etmektedir” ifadelerini kullandı.

Sivil toplum kuruluşlarına, sendikalara ve meslek örgütlerine seslenen Şehirlioğlu, "Demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü ayaklar altına alınırken, daha neyi bekliyorsunuz? Biz, Zafer Partisi olarak herkesi bu haksızlıklara karşı harekete geçmeye çağırıyoruz" dedi. Endişelerinin şahsi değil, ülkenin geleceğiyle ilgili olduğunu vurgulayan Şehirlioğlu, "Milletimizin birliği ve huzuru adına ciddi bir tehdit altındayız" ifadelerini kullandı.

“TÜRK MİLLETİNİN BÜTÜNLÜĞÜ TEHDİT ALTINDA”

Şehirlioğlu, Zafer Partisi ve Genel Başkan Özdağ’a yönelik son dönemde yapılan eleştirilerin, iktidarın politikalarını sorgulayanları susturma amacı taşıdığını belirtti. "Türklüğü ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu ilkelerini savunduğumuz için hedef alınıyoruz" diyen Şehirlioğlu, medya ve kamuoyunda partinin karalanmaya çalışıldığını savundu.

Zafer Partisi olarak mücadeleye devam edeceklerini vurgulayan Şehirlioğlu, partinin tüm teşkilatlarıyla Ümit Özdağ’ın açtığı yolda kararlılıkla ilerleyeceklerini dile getirdi. "Türk milletinin milli bütünlüğünü ve bağımsızlığını tehlikeye atan hiçbir adıma izin vermeyeceğiz" dedi.

İZMİR MİTİNGİ MESAJI

Partinin çalışmalarına kesintisiz devam edeceğini söyleyen Şehirlioğlu, 26 Ocak 2025’te İzmir’de büyük bir miting düzenleyeceklerini duyurdu. "Her Zafer Partili, artık birer Ümit Özdağ’dır. Türk milleti yapılan bu haksızlıkları unutmayacak ve hesabını günü geldiğinde soracaktır" diyerek açıklamasını tamamladı.