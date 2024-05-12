Türkiye Basketbol Federasyonu’nun 2023-2024 sezonu yurt içi faaliyetleri programı kapsamında düzenlediği U18 Erkek Türkiye Şampiyonası’nda kupa, Gemlik Basketbol’u 85-79’luk skorla mağlup eden İstanbul Bahçeşehir Koleji’nin oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından, yurt içi faaliyetleri programı kapsamında 6-12 Mayıs tarihleri arasında Gaziantep’te U18 Erkek Türkiye Şampiyonası düzenlendi. Antalya Gelişim Spor, Bursaspor, Büyükçekmece Basketbol, Çankaya Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Ege Asist, Final Spor, Gaziantep Gençlik Gelişim, Gemlik Basketbol, İstanbul Bahçeşehir Koleji, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Vardar, İzmir Bahçeşehir Okulları, Suadiye Basketbol, Trabzonspor ve Türk Telekom takımlarının kıyasıya mücadele ettiği şampiyonada Ege Asist’i yarı finalde 89-50 mağlup eden İstanbul Bahçeşehir Koleji ve Bursaspor’u yenen Gemlik Basketbol, adlarını finale yazdırmaya başardı.

Şampiyonluk için parkeye çıkan Bahçeşehir Koleji, final maçında Gemlik Basketbol’u 85-79 yenerek kupanın sahibi oldu. Genç sporculara ve altyapıya verdiği önemle bilinen Bahçeşehir Koleji, geçtiğimiz sezon U16 ve U18 Türkiye Şampiyonası’nda kupaya uzanmıştı. Bu sene önce U14 kategorisinde şampiyonluğa ulaşan Bahçeşehir Koleji, ardından etkileyici bir performansla U18 Türkiye şampiyonu unvanını korumayı başardı.