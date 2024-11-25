. Uçakta 85 kişi bulunuyordu ve kazada 10 kişi yaralandı. Yaralılar arasında 4'ünün durumu ağır, 11'inin ise hafif yaralı olduğu bildirildi. Kazadan sağ kurtulan yolcuların çoğu ise hafif sıyrıklarla durumu atlattı. Uçak, Mali'nin başkenti Bamako'ya gitmek üzere havalanıyordu.

Olay, uçağın kalkış sırasında yaşandı ve kazadan sonra Blaise Diagne Havaalanı'nda tüm operasyonlar geçici olarak durduruldu. Havaalanındaki acil servisler, yolcuları hızlı bir şekilde tahliye ederek büyük bir facianın önüne geçti. Pilotun da hafif yaralandığı belirtildi. Boeing, kazayla ilgili henüz açıklama yapmazken, olayın nedenlerine dair bir soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Kazadan sonra havaalanı yetkilileri, güvenlik önlemleri alarak tüm operasyonları askıya aldı ve soruşturma süreci başlatıldı.