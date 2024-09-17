UEFA, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde İsviçre ekibi Young Boys ile oynadığı play-off turu rövanş maçında kırmızı kart gören kaleci Fernando Muslera'ya 3 maç men cezası verdi. Müsabakanın 87. dakikasında rakip oyuncu Alan Virginius'a faul yaparak kırmızı kart gören Muslera'nın cezası açıklandı. Galatasaray'ın Young Boys'a 1-0 yenilerek turnuvadan elendiği maçta, 38 yaşındaki kaleci, UEFA Avrupa Ligi'nde PAOK, Rigas Skola ve Elfsborg ile oynanacak karşılaşmalarda takımının kadrosunda yer alamayacak.

Kaynak: iha