UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında RAMS Başakşehir, konuk ettiği San Marino ekibi La Fiorita’yı 6-1’lik skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada Pelkas’ın pasında topla buluşan Figueiredo, penaltı noktasının gerisinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlara gitti. 5-0
58. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun pasta Greco, topla birlikte ceza sahasına girip sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 5-1
71. dakikada rakiplerini geçerek ceza yayı üzerine kadar ilerleyen Serdar Güler’in pasında Piatek’in yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 6-1
Hakemler: Milos Boskovic, Nikola Radulovic, Vladislav Radenovic
Başakşehir: Muhammed Şengezer, Kemen, Duarte, Opoku (Hamza Güreler dk. 46), Ömer Ali Şahiner, Onur Ergün, Berkay Özcan (Aleksic dk. 76), Deniz Türüç, Pelkas (Djalo dk. 61), Davidson (Serdar Gürler dk. 61), Figueiredo (Piatek dk. 61)
Yedekler: Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Lima, Keny, Ba, Yağız Dilek, Emre Kaplan
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
La Fiorita: Vivan, Mazzotti, Pezzi, Scipioni, Greco, Mazzotti, Cicarelli (Toccaceli dk. 65), Guerri (Portaccio dk. 81), Di Mudugno (Olcese dk. 46), Semprini (Semeraro dk. 81), Casolla (Felipe dk. 70)
Yedekler: Guddo
Teknik Direktör: Thomas Manfredini
Goller: Berkay Özcan (dk. 5), Davidson (dk. 13), Figueiredo (dk. 29 ve 49), Kemen (dk. 43), Piatek (dk. 71) (Başakşehir), Greco (dk. 58) (La Fiorita)
Sarı kartlar: Djalo (Başakşehir), Mazzotti, Greco (La Fiorita)