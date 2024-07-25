Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin park halindeki tırın altına girmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti. Kaza, saat 16.15 sıralarında Bursa-Yalova karayolu Orhangazi girişinde gerçekleşti.

Kazanın detaylarına göre, bir mermer fabrikasında çalışan Yunus Demircan ve mesai arkadaşı Harun Sabanlı'nın bulunduğu otomobil, Orhangazi girişinde kontrolden çıkarak yolda savruldu ve park halindeki bir tırın altına girdi. Kaza sonucunda otomobil sürücüsü Yunus Demircan ile yanında bulunan Harun Sabanlı olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza Anbean Güvenlik Kamerasında

Feci kaza, bölgedeki bir akaryakıt istasyonu ve bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otomobilin kontrolden çıkarak yolda savrulup tırın altına girdiği anlar net bir şekilde görülüyor.

Olay yerine gelen sağlık ve güvenlik ekipleri, gerekli incelemeleri yaparak kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlattı. Bu üzücü olay, hem iş arkadaşlarını hem de bölge halkını derinden etkiledi.