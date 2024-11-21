Kocaeli’de tüm tramvaylar ile 250, 200, 280 ve 700 numaralı hatlarda vatandaşlara ücretsiz internet hizmeti sunulmaya başlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara daha kaliteli haberleşme hizmeti vermek amacıyla ücretsiz Wi-Fi hizmetini hayata geçirdi. 250, 200, 280 ve 700 numaralı hatlar ile tüm tramvaylarda uygulanan ücretsiz internet hizmeti vatandaşlardan tam not aldı. Yolcular ücretsiz Wi-Fi hizmetiyle bir yandan yolculuğun keyfini çıkarırken, diğer yandan da online işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecek.

Vatandaşlar, akıllı telefonlarının kablosuz ağını açarak, ağlar kısmında bulunan Ulaşımpark Wi-Fi adresine tıklayacak ve karşılarına çıkan üyelik aşamalarını tamamladıktan sonra internetten ücretsiz olarak faydalanabilecek.