Üçkardaş, "Bu karanlık süreçte, Başbuğ Alparslan Türkeş ve binlerce vatansever Ülkücü, zulme, işkenceye ve adaletsizliğe maruz kalmıştır. Darbe, yalnızca bir siyasi hamle değil, Türk milletinin geleceğini şekillendirmeye çalışan, vatanı için canını hiçe sayan Ülkücülerin haince susturulma çabasıydı" dedi.

Enes Üçkardaş, darbecilerin Ülkücü hareketi susturabileceğini düşündüklerini, ancak bu milletin Başbuğ Türkeş ve onun yetiştirdiği yiğitlerle asla boyunduruk altına alınamayacağını ifade etti. Bugün hala dimdik ayakta olduklarını vurgulayan Üçkardaş, "Bu, şehitlerimizin kanıyla yazılan destanın ve Başbuğ Türkeş’in sarsılmaz liderliğinin eseridir" şeklinde konuştu.

Açıklamasının sonunda Alparslan Türkeş ve Ülkücü şehitleri rahmet ve minnetle anan Üçkardaş, darbecilerin tarihin kara sayfalarında ihanetin sembolleri olarak anılmaya mahkûm olduklarını söyledi.