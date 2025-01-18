İstanbul’a en yakın kayak merkezlerinden Kartepe gibi birçok bölgede kar miktarının kayak yapmaya uygun olmaması, ara tatil öncesi ziyaretçilerin rotayı Uludağ’a çevirmesine neden oldu. Uludağ’daki otel işletmecileri, tatil öncesi yaptıkları fiyat indirimi ile dikkat çekerken, sömestr tatilinin ilk hafta sonunda oteller neredeyse tamamen doldu.



Yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği kayak pistlerinde kayakçıların yanısıra, kızak kayanlar, acemiler, poşetle kayanlar ve yürüyüş yayanlarda eklenince hınca hınç dolan pislerde kaza kaçınılmaz oldu. Birinci Oteller Bölgesindeki pistte yaşanan zincirleme kayak kazasında 3 vatandaş yaralandı. Kazanın hemen ardından İl Jandarma Komutanlığına bağlı Uludağ Jandarma Arama Kurtarma (JAK) kayak motosikletleriyle anında vardıkları kaza yerinde yaralı şahısların ilk müdahalelerini yapıp ambulanslara kadar taşıdı. Jandarma JAK ekiplerinin kazazedelere müdahale anı havadan da drone ile anbean görüntülendi. Yüzüne aldığı darbe neticesi kanlar içerisinde kalan bir genç kız kar motosikleti ile aşağıya indirilip ambulansa götürüldü. Genç kızın soğuk kanlı tavırları görenlerin takdirini topladı. Yaralı vatandaşlar Sağlık Bakanlığına ait 112 ambulanslarına konulup Bursa'daki çeşitli hastanelere götürüldü.



İl Jandarma Komutanlığına bağlı Uludağ Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerinin sabah saatlerinden başlayıp 14:00'e kadar yüzden fazla kazazedenin yardımına koşup müdahale ettiği bildirildi.