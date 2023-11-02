İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden son derece önemli bir operasyonun duyurusunu yaptı. Bu operasyon, "Kafes" adı verilen bir çerçeve içinde gerçekleştirildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından gerçekleştirilen bu operasyonun hedefi, Avustralya merkezli faaliyet gösteren "Comanchero" adlı organize suç örgütüydü.

Operasyon sonucunda, örgüt lideri olarak bilinen ve ABD ve Avustralya makamları tarafından kırmızı bültenle aranan "Reis" kod adlı Hakan Ayık dahil olmak üzere, toplam 37 şüpheli yakalandı. Bu kişiler arasında ayrıca kırmızı bültenle aranan Duax Dopena Ngakuru, Hakan Arif Tavuçu, Barış Tükel, Erkan Yusuf Doğan, mavi bültenle aranan Jimmy Avaijan, Sibel Arif, Alp Öztürk gibi önemli isimler bulunuyordu.

Operasyon sonrası yapılan tespitlere göre, bu suç örgütü uluslararası düzeyde uyuşturucu madde ticareti, adam öldürme, silahlı soygun, kundaklama, adam kaçırma ve suçtan elde edilen malvarlığını aklama gibi suçları işlemeye devam ediyordu. Örgüt liderlerinin değişmesine rağmen, suç faaliyetlerine devam ettikleri görüldü. Özellikle Türk vatandaşı örgüt yönetici ve üyeleri, yabancı uyruklu örgüt üyeleri ile işbirliği yaparak suç faaliyetlerini Türkiye'de sürdürdüler. Aynı zamanda, Güney Amerika'dan temin ettikleri uyuşturucu maddeleri, Güney Kore ve Güney Afrika üzerinden Avustralya, Hollanda ve Hong Kong'a taşımaya çalıştılar ve elde ettikleri geliri Türkiye'de aklamaya çalıştılar.

Bakan Ali Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren yetkililere teşekkür ederken, organize suç örgütlerine ve uyuşturucu kaçakçılarına göz açtırmayacaklarını ve adalete teslim edeceklerini belirtti.