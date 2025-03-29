Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mevcut siyasi ve ekonomik durumu eleştirerek, bayramların huzur içinde kutlanamadığını dile getirdi.

Silivri Cezaevi'ndeki ikinci seslenişi olduğunu belirten Özdağ, yurttaşların bir bölümünün "düşman ceza hukuku" uygulamalarıyla tutuklandığını, basın özgürlüğüne baskı yapıldığını ve ekonomik krizin derinleştiğini ifade etti. Milyonlarca insanın açlık sınırında yaşadığını vurgulayan Özdağ, bu nedenle bayram havasının yerini hüzün ve mutsuzluğun aldığını söyledi.

Ağır ekonomik koşullar ve hukuksuzluklar nedeniyle halkın sokağa çıktığını ifade eden Özdağ, Napolyon’un “Süngüyle her şeyi yapabilirsiniz ama üstüne oturamazsınız” sözünü hatırlatarak, baskıyla halkı susturmanın mümkün olmadığını belirtti.

Açıklamasında İmralı Süreci'ne de değinen Özdağ, Cumhur İttifakı’nın "Terörsüz Türkiye" hedefiyle yola çıktığını, ancak PKK’nın silah bırakmayacağının ve teslim olmayacağının ortaya çıktığını ifade etti. Sürece karşı çıktığı için tutuklandığını belirten Özdağ, şu an 67 gündür cezaevinde rehin tutulduğunu dile getirdi.

Mesajını birlik ve dayanışma vurgusuyla sonlandıran Özdağ, halkın farklı siyasi görüşlere sahip olsalar da kardeş olduklarını belirtti ve "İnşallah bayramları milletçe bayram gibi kutlayacağımız günler gelecektir" dedi.