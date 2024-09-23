İstanbul Ümraniye’de görevi başında silahlı saldırıda şehit düşen polis memuru Şeyda Yılmaz için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlendi. Yılmaz, son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Sivas’a gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Dudullu Polis Merkezinde görevli polis memuru Şeyde Yılmaz, motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan Yunus Emre Geçti (19) adlı şüpheli ile yaşanan arbede sırasında silahla ateş etmesi sonucu şehit oldu. Biri polis iki kişinin de yaralandığı olayda 19 yaşındaki zanlının 26 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Şehit olan polis için bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’nde tören düzenlendi. Törene, aynı meslekteki eşi Semih Yılmaz ile aile yakınları, İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile şehidin meslektaşları katıldı. İl Emniyet Müdürü Aktaş, şehit polisin özgeçmişi ile ilgili bilgilerin yer aldığı kısa bir konuşma yaptı. Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz, alınan helalliğin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Sivas’a gönderildi. Şehit polis memuru Yılmaz, baba ocağı Sivas’ta bugün Merkez Ayyıldız Camisi’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Emniyet teşkilatında yılını doldurmamıştı

Emniyet teşkilatına 2023 yılı Aralık ayında giren şehit polis memuru Şeyda Yılmaz’ın Ankara Polis Meslek Yüksek Okulundan mezun olduğu ve ilk görev yerinin İzmir İl Emniyet Müdürlüğü olduğu öğrenildi. Eş durumundan İstanbul’a tayin edilen Şeyda Yılmaz, burada Ümraniye ilçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliğinde görevlendirilmişti.

Olayın geçmişi:

Dudullu Polis Merkezinde motosiklet hırsızlığı ile ilgili gözaltına alınan Yunus Emre Geçti isimli şüpheli, karakolun bahçesinde ailesiyle görüştüğü sırada duvardan atlayarak kaçmaya çalıştı. Suç kaydında 26 farklı dosyası bulunan 19 yaşındaki zanlının yakalanması için karakolda görevli polis memuru Kürşat Hakkı Sarıtepe ile polis memuru Şeyda Yılmaz, peşinden gitti. Zanlı kısa süreli kovalamaca sonucu yakalandı. Yakalandığı sırada çıkan arbedede saldırgan, polisin silahını alarak ateş etti. Şüpheli, görevli memurun silahını alarak polislere ve çevredekilere ateş ederken, kadın polis memuru Şeyda Yılmaz’ı (27) baş bölgesinden silahla ağır şekilde yaraladı. Yaralı polis, meslektaşları tarafından Ümraniye Hisar Hastanesine sevk edildi. Hastanede hemen ameliyata alınan emniyet mensubu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.