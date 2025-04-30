İstanbul’da, bebekleri anlaşmalı özel hastanelere sevk ederek haksız kazanç elde eden ve ihmalkâr tutumları sonucu bazı bebeklerin ölümüne neden oldukları iddia edilen Yenidoğan Çetesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyon sonrası yeni bir iddianame hazırlanmıştı. Çete lideri Dr. Fırat Sarı ile birlikte hareket ettikleri belirlenen kişilere ilişkin düzenlenen bu ek iddianamenin ana dava dosyasıyla birleştirilmesiyle birlikte sanık sayısı 58’e çıktı.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden davada, suç örgütü lideri Dr. Fırat Sarı’nın da aralarında bulunduğu 29’u tutuklu 58 sanığın yargılandığı davanın dördüncü duruşmasının yedinci oturumu gerçekleştirildi.

Duruşmaya tutuklu ve tutuksuz bir kısım sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Duruşma, Yenidoğan Çetesi’ne yönelik düzenlenen 2. dalga operasyonda yakalanan ve haklarında iddianame düzenlenen sanıkların kimlik tespitleriyle başladı.

10 sanık için tahliye kararı

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir haftadır görülen 4. duruşmada mahkeme ara kararı açıkladı. Duruşma savcısı, tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etmişti.

Mahkeme heyeti ara kararında, tutuklu sanıklardan Aslı Alemdağ, Benar Mansuroğlu, Gözde Polat, Remzi Karaca, Deniz Korkmaz, Renas Kılıç, Fehmi Alperen, Murat Mantuş, Müberra Palabıyık, Semanur Ünlü tahliyesine karar verdi.