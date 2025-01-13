2024 yılı genelindeki konkordato ilanı sayısı 2022 ve 2023 yıllarının toplamını geride bırakarak 1723'e ulaştı. 2025 yılının ilk günlerinde de peş peşe konkordato haberleri gelmeye devam ederken bir şirketin daha konkordato ilan ettiği öğrenildi.

1000 metrekarelik kapalı alanı bulunan bir fabrikada cam balkon, mutfak ve banyo dolapları ile kapı üreten HOME Mobilya Dekorasyon Yapı ve Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. konkordato ilan etti.

Konkordato Takip'te yer alan bilgilere göre, 7 yıl önce Eskişehir'de kurulan HOME Mobilya Dekorasyon Yapı ve Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş., malı sıkıntılar yüzünden konkordato ilan etmek zorunda kaldı. HOME Mobilya Dekorasyon Yapı ve Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. için Eskişehir Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 3 aylık geçici mühlet kararı verildi. Mali Müşavir İlhan Uygur konkordato komiseri olarak atandı.

Duruşmanın, 19 Mart 2025 tarihinde saat 10.00’da yapılacağı duyuruldu. Alacaklıların, ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde konkordato talebine itiraz etme hakları olduğu açıklandı.