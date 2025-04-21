Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Bellona Mobilya Sanayi ve Ticaret AŞ’nin satışını gerçekleştirmek üzere ihale sürecini resmen başlattı. Satış, kapalı teklif ile açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanacağı bir usulle yapılacak. İhaleye katılım koşulları ve takvimi kamuoyuna duyuruldu.

BELLONA HİSSELERİ SATIŞA SUNULDU

TMSF, Hazine mülkiyetinde bulunan Bellona Mobilya’nın yüzde 100 hissesini satışa çıkardı. İhaleye ilişkin ayrıntılar, Resmi Gazete’de yayımlanan ilanla kamuoyuna duyuruldu. Hisse satışı, kapalı teklif ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanacağı bir yöntemle gerçekleştirilecek.

İHALE İÇİN BELİRLENEN ŞARTLAR

İhale kapsamında belirlenen tahmini bedel 7 milyar TL olarak açıklandı. Katılım teminatı 350 milyon TL olarak belirlenirken, şartname bedeli 200 bin TL, veri inceleme ve tesis ziyareti ücreti ise 500 bin TL olarak duyuruldu.

İHALE TAKVİMİ

İhale sürecinde veri inceleme işlemleri 17 Mart – 2 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Son teklif verme tarihi 5 Mayıs 2025 olarak ilan edilirken, teklifler 6 Mayıs 2025 saat 10.00’da açılacak. İlk aşamada kapalı teklifler alınacak, ardından açık artırma yöntemiyle ihaleye devam edileceği bildirildi.