Mobilya üssü olarak anılan İnegöl'den konkordato haberleri gelmeye devam ediyor. 30 milyon TL sermayeye sahip İndivani isimli firma, yaşadığı mali sıkıntıları aşabilmek amacıyla mahkemeye konkordato başvurusunda bulundu. Firmanın ürünleri, ikisi Bursa’da olmak üzere Kocaeli, Ankara, Balıkesir, Antalya, Muğla, Eskişehir ve İstanbul dahil toplam 10 mağazada satışa sunuluyordu.

MAHKEMEDEN ARA KARAR

Bu doğrultuda firmanın konkordato talebini değerlendiren Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, İndivani adlı şirkete geçici mühlet verilmesine karar verdi. 2018 yılından bu yana İnegöl’de faaliyet gösteren firmaya, 15 Nisan 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 3 aylık geçici mühlet tanındı. Mahkeme, süreci denetlemek üzere mali konularda uzman olan Güzin Yetiş, Birol Aslan ve Neslihan Yılmaz’ı konkordato komiseri olarak görevlendirdi. Firmanın konkordato talebi, bu geçici mühlet süresi içerisinde nihai olarak karara bağlanacak.

İşte mahkeme tarafından yapılan duyuru:

Davacılar , İbrahim Turan, İndivani İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin (4780818592 Vergi No.) mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle; Yukarıda isimleri geçen davacılara 15/04/2025 tarihli tensip kararlarıyla birlikte üç (3) aylık geçici konkordato mehli verilmiştir.

1- Davacı- borçlular adına kayıtlı tüm taşınır ve taşınmaz malların üçüncü kişilere devri, ikinci bir karara kadar yasaklanmıştır. Borçlu, mahkemenin izni dışında mühlet kararından itibaren rehin tesis edemez, kefil olamaz, taşınmaz ve işletmenin devamlı tesisatını kısmen dahi olsa devredemez, takyit edemez ve ivazsız tasarruflarda bulunamaz.

2- İ.İ.K'nın 288/1 maddesine göre geçici mühlet, kesin mühletin sonuçlarını doğuracağından İİK'nın 294, 295, 296 ve 297 maddeleri kıyasen uygulanarak geçici mühlet içinde davacı aleyhine 6183 Sayılı Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere hangi nedene dayanırsa dayansın her türlü ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve muhafaza işlemleri de dahil tüm takip işlemlerinin yapılmaması yönünde ihtiyati tedbir kararı verilmiştir.

3- 15/04/2025 tarihinden itibaren yeni icra ve iflas takibi yapılamayacaktır.

4- Tedbirler İ.İ.K.'nın 206'ncı maddesinin 1'inci sırasında yazılı imtiyazlı alacaklar ve rehinle temin edilmiş alacaklar açısından hüküm ifade etmez.

5- Geçici mühlet içinde görev yapmak üzere bir konkordato komiseri atanmıştır. Mali konularda uzman komiser olarak Güzin Yetiş, Birol Aslan, Neslihan Yılmaz atanmıştır.

6- Davacılardan alacaklı olduğunu iddia edenler iş bu ilanın yayınlandığı günden itibaren yedi (7) günlük kesin süre içerisinde dilekçe ile itiraz edebilir, konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilir.

7- Geçici mühletin uzatılması veya sürenin dolmasından önce ortaya çıkabilecek mühim sebeplerle süre sonunun beklenmesine gerek kalmaması ihtimali bulunduğundan duruşma günü belirlenmemiştir.İlan olunur.