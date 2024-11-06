Üsküdar’daki riskli yapıların depreme dayanıklı hale getirilmesini ve güvenli konutların inşa edilmesini amaçlayan Üsküdar Belediyesi ilk kentsel dönüşüm projesine Acıbadem Mahallesi’nde başladı.

Üsküdar Belediyesi tarafından, “Üsküdar Yenileniyor, Geleceğimiz Güçleniyor” sloganıyla yola çıkılan projede ilk imzalar atıldı. Üsküdar Belediyesi ve KİPTAŞ iş birliği ile kentsel dönüşüm uygulamasında ilk projeye başlandı. Acıbadem Mahallesi’nde bulunan Baltepe Apartmanı kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkılarak yenilenecek. Hak sahipleri ise noter huzurunda gerçekleştirilen imza törenine Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş katılım sağladı.

“Geldiğimiz günden bu yana alt yapı anlamında pek çok çalışma yürüttük”

Törende konuşan Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, “Üsküdar için her zaman konuştuğumuz, en önemli olarak addettiğimiz sorunlardan bir tanesiydi Üsküdar’ı kentsel dönüşüm sürecinde hızlandırmak, binalarımızı depreme dayanıklı hale getirmek. Bugün onun ilk adımını atıyoruz. Aslında süreç boyunca, yönetime geldiğimiz günden bu yana alt yapı anlamında pek çok çalışma yürüttük. Kampanya zamanında da söylediğimiz belediyenin kendi rolüne, gerçek rolüne geçmesi dönüşüm sürecinde garantör pozisyonda olması ile ilgili bir çalışma yürüteceğimizi söylemiştik. Bununla ilgili çeşitli adımlar attık, özellikle ’Üsküdar yenileniyor, İstanbul yenileniyor’un Üsküdar ayağını oluşturan bir platform kurduk” ifadelerini kullandı.

Başvurular online olarak alınabiliyor

Üsküdar Belediyesi iştirak şirketi KENTAŞ öncülüğünde geliştirilen “Üsküdar Yenileniyor” online platformu ile tekil yapılardan mahalle bazında farklı ölçeklere kadar geniş bir perspektifte dönüşüm çalışmaların yapılması hedefleniyor. Vatandaşların online olarak başvuru oluşturabileceği platformda hem riskli yapıların yenilenmesine hem de güçlendirilmesine dair başvurular alınabiliyor.