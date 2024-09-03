Başiskele’de alt yapısı yenilenen, yeni imara açılan ve zamanla çeşitli sebeplerle bozulan yolların üst yapı çalışmaları hızla devam ediyor.

Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla, zamanla bozulan ve tahrip olan yollar da tamir ve onarım ile tekrar güvenli hale getiriliyor. Vatandaşların sürücü ve yaya olarak yollarda herhangi bir mağduriyet yaşamaması için alt ve üst yapı çalışmalarını yılın 365 günü aralıksız sürdüren belediye ekipleri, kent genelinde sıcak asfalt serimi, parke yol yapımı ve onarımı, asfalt yama çalışmalarını büyük bir titizlikle yürütüyor.

Ekipler son olarak Damlar Mahallesi Anayol Sokak’ta parke yol yapımı; Yeşilyurt Mahallesi Levent Kırca Sokak, Tepecik Mahallesi Nazar Sokak ve Ahmet Yesevi Caddesi’nde asfalt yama çalışmaları gerçekleştirdiler.