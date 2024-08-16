Vergi Kanunu'na eklenen yeni düzenlemelerle, ödemeleri başka bir pos cihazı veya yazar kasası üzerinden yapan ve alan esnaflara ceza uygulanacak. Bu uyarı, Kayseri Barosu Avukatlarından Mücahit Küçük tarafından yapıldı.

Avukat Mücahit Küçük, yaptığı açıklamada, yeni düzenlemenin müşteri için herhangi bir ceza öngörmediğini vurguladı. Küçük, "Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayınlanan değişiklikle, Vergi Usulü Kanunu'nun Özel Usulsüzlük Cezaları'na iki yeni fıkra eklendi. Ancak bu değişiklik, vatandaşlar ve vergi mükellefleri tarafından yanlış anlaşıldı. Vatandaşlar, ödemelerini farklı bir hesap üzerinden yaptıklarında kendilerine ceza uygulanacağı şeklinde bir yanılgıya düştüler. Oysa kanuna eklenen ilk fıkra, mal veya hizmet karşılığında başkasının hesabı kullanılarak yapılan ödemeler için işlem bedelinin yüzde 10'u oranında cezai işlem öngörüyor. Örneğin, bir mobilyacıdan alınan mobilyanın ödemesini mobilyacının hesabı yerine başka bir kişinin hesabına gönderirseniz, hem mobilyacıya hem de parayı gönderdiğiniz hesap sahibine ceza uygulanacak" dedi.

Küçük, düzenlemenin usulsüzlükleri engellemeyi amaçladığını belirterek, "İkinci fıkra, uzun zamandır süregelen bir uygulamanın önüne geçmeyi hedefliyor. Vatandaşlar, ödeme yapmak için komşusunun pos cihazını veya yazar kasasını kullanarak işlemler yapıyorlardı. Bu durum, düşük KDV oranlarından yararlanma veya kayıtlı pos cihazının olmaması gibi sebeplerle usulsüzlüklere yol açıyordu. Eklenen ikinci fıkra ile bu tür usulsüzlüklerin önüne geçilmesi hedefleniyor. Bu düzenlemeye göre, hem malı teslim eden vergi mükellefine hem de pos cihazını veya yazar kasasını kullandıran işletmeye ceza uygulanacak. Gelir İdaresi Başkanlığı da yaptığı açıklamada, cezaların müşterilere değil, kendi posunu veya hesabını kullandıranlara yönelik olduğunu açıkça belirtti" ifadelerini kullandı.