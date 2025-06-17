Bakan Yerlikaya, Bursa'nın da aralarında olduğu 75 ilde düzenlenen operasyonlarda 1 ton 24 kilogram uyuşturucu madde ile 5 milyon 375 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini belirtti. Operasyonlarda 2 bin 311 şüpheli şahsın yakalandığını bildirdi.

Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda ve İl Emniyet Müdürlüklerinin yürüttüğü operasyonlara; 3 bin 335 ekip, 8 bin 340 personel, 37 hava aracı ve 53 narkotik dedektör köpeği katıldı.

Operasyonların gerçekleştirildiği iller arasında İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Adana, Antalya, Bursa, Konya, Diyarbakır, Mersin, Şanlıurfa ve Kayseri gibi büyükşehirlerin yanı sıra toplam 75 il yer aldı.

Yerlikaya paylaşımında, "Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlerimiz ile Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurgulayan Yerlikaya, “Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır! Buna cüret eden zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz" mesajını paylaştı.