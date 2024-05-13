Balıkesir’de jandarmanın 2 ilçede 2 araca yönelik gerçekleştirdiği operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi, yakalanan şahıslardan biri tutuklandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Karesi ve Edremit ilçelerinde uyuşturucu imal ve ticareti suçu işlediği tespit edilen şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik 2 araca yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 102 gram metamfetamin ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olaya karışan 6 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan 2’si hakkında adli kontrol tedbir kararı, bir şüpheli hakkında ise tutuklama kararı uygulandı.