Gece uykusunu düzenli ve kaliteli olarak alamayan birçok kişi, çeşitli sağlık problemleri ile karşı karşıya kalıyor. Uzmanlar, düzenli uykunun önemine dair vatandaşları uyarıyor.BURSA (İGFA) - Pek çok insan geceleri uyuyamamaktan, uyku düzensizliğinden ve uykusuzluktan şikâyetçi. Kimisi daha az süre uyumasına rağmen uykusunu aldığını kaydederken kimisi ise uyku saatinin fazla olmasına rağmen uykusunu alamadığından yakınıyor. Uzmanlar, düzenli ve kaliteli uyku konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.

Uyku düzeninin uzun süreli olarak bozulmasının insanlarda fiziksel ve ruhsal problemlere yol açabileceğini ifade eden uzmanlar, yetişkin bir bireyin günde 6 ila 8 saat uyuması tavsiyesinde bulunuyor. Vücudun uyku ihtiyacının karşılanmaması durumunda depresyon ve öfke problemlerinin ortaya çıkabileceğini kaydeden uzmanlar, uykusuzluğun şeker, kalp ve tansiyon hastalıklarını da tetikleyebileceğini belirtiyor.

Melatonin hormonun akşam saatlerinde salgılanmaya başlandığını ve gece 03.00 civarına kadar devam ettiğini ifade eden uzmanlar, hormonun 00.00 sularında zirveye ulaştığını ve gece 23.00 ila 03.00 saatleri arasında mutlaka uykuda olunması gerektiğini vurguluyor. Bu saatlerin uyku kalitesi açısından en önemli saatler olduğunu kaydeden uzmanlar, kaliteli uyumanın, uzun uykudan çok daha önemli olduğunun altını çiziyor.

Öte yandan kaliteli uyku için çok sert ve çok yumuşak olmayan ortopedik yastık ve yatakların tercih edilmesi gerektiğini belirten uzmanlar, oda sıcaklığının 18 ila 21 derece arasında bulunmasını ve odanın mümkün olduğunca karanlık olmasını tavsiye ediyor.

Düzensiz uykunun fiziksel ve ruhsal anlamda çeşitli rahatsızlıklara sebebiyet verebileceğini hatırlatan uzmanlar, uyku problemi olup da çözemeyenlerin mutlaka uzman hekimlerden destek almalarını önerirken yatmadan en az iki saat önce su haricindeki tüm gıdaların tüketiminin durdurulmasını ve en az bir saat önce ekran kullanımının sona erdirilmesini öneriyor.