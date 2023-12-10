Ocak ayında emekli olacak memurların umdukları gibi olmayacak bir maaş alacakları ortaya çıktı. Temmuz ayında yapılan 8 bin liralık seyyanen zamların, emekli maaşlarına eklenmemesi sebebiyle bekledikleri miktarın altında olacağı öngörülüyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, yeni yılın başlamasıyla birlikte emekli olacak memurların, Temmuz ayındaki 8 bin 77 liralık seyyanen zamdan faydalanamayacaklarını ifade etti.

En düşük memur maaşı 22 bin 17 liraya yükseltilirken, emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapıldığı kararı 15 Temmuz’da Resmi Gazete’de duyurulmuştu. Bu durum, memurlara toplu sözleşme ve enflasyon farkı nedeniyle verilen yüzde 17,55'lik zammın yanı sıra seyyanen 8 bin 77 lira zamlı maaş alma hakkı sağladı.

Ancak, memurlara sağlanan bu 8 bin 77 liralık seyyanen zam, kök maaşlara yansıtılmayacak. Bu sebeple, emekli olan memurlar bu ek ödemeyi emekli aylıklarında göremeyecekler.

Ocak ayında emekli olmayı planlayan memurlar, maaşlarında karşılaşabilecekleri duruma dikkat etmeli. Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, bu konuda memurları uyararak, emekli olmadan önce alacakları emeklilik ikramiyesi ve maaşını dikkatlice hesaplamaları gerektiğini vurguluyor.

Karakaş, Temmuz ayında yapılan zammın yüzde 17,55'inin oransal bir artış olduğunu, 8 bin 77 lirasının ise seyyanen bir zam olduğunu belirtiyor. Ancak bu seyyanen zammın, ocak ayında alınacak emeklilik maaşına veya ikramiyesine yansımayacağını özellikle vurguluyor.

Sosyal Güvenlik Başuzmanı Karakaş, en düşük memur maaşının 22 bin 17 lira olduğunu ve bunun sadece yüzde 17,55'lik oransal zamla ilişkili olan 13 bin 940 liranın dikkate alındığını açıkladı.

Ancak 8 bin 77 liralık seyyanen zammın, ocak ayındaki herhangi bir zamla beraber olsa bile emeklilik ikramiyesi veya emeklilik maaşına bir katkısı olmayacağını özellikle vurguladı. Bu nedenle, emekli olma kararı verirken bu detayın dikkate alınması gerektiğini belirtti.

Karakaş, emekli sandığına tabi olan memurların yüzde 75 oranında aylık bağlama oranına sahip olduklarını dile getirdi. Ancak bu yüksek orana rağmen, memur maaşlarının ve ikramiyelerinin düşük bağlandığını ifade etti.

Örneğin, 22 bin 17 lira olan en düşük emekli maaşında 8 bin 77 liralık seyyanen zammın dikkate alınmadığını, sadece kalan 13 bin 940 liranın temel alındığını belirtti. Bu durumda, en düşük memur emeklisi aylığının 22 bin 17 lira olmasına rağmen gerçekte en düşük memur emekli aylığının 9 bin 876 lira civarında olduğunu ifade etti.

EMEKLİ MAAŞINIZ ÇALIŞTIĞINIZ MAAŞIN YARINSINDAN AZ OLACAK

Karakaş, çalışırken alınan maaş ile emekli olunduğunda alınan maaş arasındaki farkın yüzde 44'lere kadar düştüğünü belirtti.

Seyyanen zamların etkisiyle, ocak ayından sonra memurların daha önce çalışırken aldıkları maaşın yüzde 65-70'ine yakın bir dilim yerine, bu oranın yüzde 50'nin bile altına düşeceğini vurguladı.