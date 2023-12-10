Geçtiğimiz hafta kendi sahasında 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada 2. yarıda bulduğu gollerle Arguvanspor’u 2-1 yenen Kafkasspor, geride kalan 13 haftada 6 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik çıkardı. Kafkas Kartalı bir haftayı ise dinlenerek geçirmişti. Bu maçlarda rakip kaleleri 12 kez havalandıran ekibimiz, kalesinde ise 12 gol gördü.

SERİYE TAKMAK İSTİYOR

Bugüne kadar deplasmanda 6 maça çıkan Kafkasspor, bu maçlardan birini kazanırken, 2 maçta berabere kaldı. 3 maçta ise rakiplerine yenildi. Bu maçlarda rakip fileleri 3 kez havalandıran ekibimiz, kalesinde ise 8 gol gördü. Deplasman karnesi kötü olsa da son haftalarda büyük çıkış yakalayan Kafkasspor, son 3 maçında yenilgi yüzü görmedi.

TARSUS NASIL BİR TAKIM?

Tarsus İdman Yurdu ise bugüne oynadığı 12 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Bir maçta bay geçen ev sahibi ekip, bu maçlarda rakip fileleri 7 kez havalandırırken kalesinde ise 26 gol gördü. Ligde topladığı 6 puanla küme düşme hattında 15. sırada yer alan ekip, kötü gidişe bir türlü dur diyemedi.

Kendi sahasında bugüne kadar 6 maça çıkan Mersin ekibi bu maçlardan sadece 1 galibiyet alırken, bir maçtan beraberlik çıkardı. 4 maçta ise rakiplerine boyun eğdi.

İç saha maçlarında rakip fileleri 5 kez havalandıran ekip, kalesinde ise 14 gol gördü. Tarsus tek galibiyetini ligin ilk haftasında Talasgücü karşısında 3-1’lik skorla almıştı.

MAÇ HANGİ KANALDA OYNANACAK?

Bugün 4200 seyirci kapasiteli Burhanettin Kocaman Stadyumunda oynanacak maç saat 14.00’de başlayacak.

Akkoza Tv üzerinden canlı yayınlacanak maçı izlemek linke tıklayın.

(3) #Canlı Tarsus İdman Yurdu - İnegöl Kafkas Spor ilk yarı - YouTube