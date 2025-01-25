Son dönemde acil servislere çok fazla hastanın başvurduğunu söyleyen Temuray, "Sadece acil servislerde değil normal polikliniklerde de ciddi anlamda grip benzeri şikayetler var. Özellikle kış aylarının gelmesi ile birlikte hasta sayısının artışı sürüyor” dedi.

Vatandaşların mümkün olduğunca kapalı alanlarda çok fazla zaman geçirmemesi gerektiğini ifade eden Temuray, “Kapalı alanlarda olduğumuzda hastaysak mutlaka maske takalım. Hem karşımızdakine mesafe koymalı hem de kişisel hijyenimizi sağlayalım. Ateş, balgam, öksürük gibi şikayetler olduğu anda mutlaka hekimimize başvurmalıyız” diye konuştu.

“İnternet taramasıyla ilaç kullanılmaz"

Bunun yanında bilinçsizce ilaç kullanılmasından uzak durulması gerektiğini vurgulayan Temuray, "İnternet üzerinden arama ile ilaç kullanımı yapmamalıyız. Başkasına iyi gelen ilacın size iyi geleceğinin garantisi yoktur. Bu nedenle farklı hastalıklarımız olabileceğini, bunun bize bir problem oluşturabileceğini düşünerek şikayetlerimiz devam ediyorsa mutlaka hekime danışarak bir tedavi süreci geçirmeliyiz” ifadelerini kullandı.