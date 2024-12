Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, kol ağrısının hafife alınmaması gerektiğini belirterek, “Sıklıkla hastalar kola vuran bir ağrı olduğunda yıllardır bilinen yanlışı tekrar ediyorlar. Bu konuda da sıkıntı yaşanıyor. Kola vuran her ağrı kalp hastalığının habercisi ya da boyun fıtığının habercisi değildir. Biz önce hastanın öyküsünü dinliyoruz” diye konuştu.

“Boyun fıtığında hep ağrı vardır”

Hastaların öyküsünün dinlenilmesinin çok önemli olduğunu anlatan Prof. Dr. Şen, “Hastanın eğer kola vuran ağrısı eforla artıyorsa ve daha sonra da geçiyorsa o hastada kalp hastalığı var demektir. Bu hasta öncelikli kardiyoloji ünitesine yönlendirilir. Eğer hastanın kola vuran ağrısı hep varsa ve ağrı özellikle kürek kemiğinden başlayıp ele vuran bir ağrıysa bu ağrının da boyun fıtığı olma ihtimali yüksek. Kalp hastalığında kürek kemiğinin oradan başlayıp ele vuran bir ağrı olmaz, kolun kendisinde eforla artan bir ağrı olur. Boyun fıtığında ise hep var olan bir ağrı vardır” ifadelerini kullandı.

“İnsanları doğru bilgilendirmek lazım”

İnternet doktorlarına dikkat edilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Orhan Şen, şunları söyledi:

“Doğru tedavinin başlangıcı doğru tanı koymaktan geçer. Doğru tanının başlangıcı da iyi bir öyküden geçer. Hasta her zaman bunu anlatamayabilir. Bunu da doktorların teşhis etmesi gerekir. İnternetteki her bilgi doğru değildir. Bundan çıkar sağlamaya yönelik yalan, yanlış bilgileri koyanlarda var. Bilgiye herkes her yerde ulaşır ama ilime ulaşamazlar. O yüzden insanları doğru bilgilendirmek lazım."