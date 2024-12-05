İNEGÖL'DE ELEKTRİK KESİNTİLERİ

BAŞLIYOR UEDAŞ (Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.), 6 Aralık Cuma gününden itibaren İnegöl'deki çeşitli mahallelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını duyurdu. Bu kesintiler, bölgedeki enerji altyapısının güçlendirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla gerçekleştirilecek.

ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK MAHALLELER

Kesintiler, İnegöl'ün birçok mahallesini etkileyecek. UEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre elektrik kesintisi yapılacak mahalleler şunlar:

• Sinanbey

• Orhaniye

• Sungurpaşa

• Kulaca

• Akhisar

• Yeniceköy

• Cerrah

• Çeltikçi

• Hamzabey

• Kozluca

• Gemili

• Ertuğrulgazi