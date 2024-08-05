Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Haziran ve Temmuz ayları arasında yapılan güvenlik çalışmaları hakkında verileri açıkladı.

Bilecik Valiliği’nde Vali Şefik Aygöl başkanlığında gerçekleşen asayiş ve güvenlik ile ilgili düzenlenen toplantıya İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı ve kaymakamlar katıldı. Vali Aygöl, Haziran ve Temmuz ayları arasında il genelinde polis-jandarma yol uygulamaları, asayiş, kaçakçılık, narkotik, trafik ve orman yangını konularında yapılan çalışmaların verilerini açıkladı. Vali Aygöl, “Milletimizin huzurunu kaçıran, güvenine gölge düşüren tüm unsurlara karşı yılmadan, usanmadan asayiş uygulamalarımızı bu güne kadar devam ettirdik bundan sonra da devam ettireceğiz” dedi.

"151 faili meçhul olayın faili yapılan çalışmalarla tespit edildi"

Vali Aygöl, asayiş uygulamaları hakkında bilgi vererek, “245 bin 991 şüpheli kontrol edilmiş, 298 aranan şüpheli yakalanmıştır. Son 2 ayda 2 bin 29 asayiş olay meydana gelmiş, bin 20 şüpheli yakalanmış, 54 şüpheli gözaltına alınmıştır. 151 faili meçhul olayın faili yapılan çalışmalarla tespit edilmiştir. Kabahatler kanununa istianeden 27 şahsa idari yaptırım uygulanmıştır” dedi.

"İlimizde zehir tacirlerine karşı operasyonlar kesintisiz devam edecek"

Vali Aygöl, “Tüm vatandaşların bilmesini isterim ki ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlmeye kararlıyız. Bu kapsamda son 2 ayda toplam 31 operasyon, 3 olay gerçekleşmiş, 45 şahsa narkotik suölarından yasal işlem yapılmış, 17 şüpheli tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi’ne teslim edildi. İlimizde zehir tacirlerine karşı operasyonlar kesintisiz devam edecek” dedi.

"Kaçakçılık suçlarına karşı 6 operasyon icra edildi"

Vali Aygöl, “6 operasyon icra edilmiş ve 16 olay meydana geldi. Toplam 29 şüpheli yakalandı ve hukuki işlem yapıldı. Operasyonlarda ele geçirilen 794 aadet sikke, 3 adet obje ve 1 adet kitap farklı olaylarda ele geçirilerek Müze Müdürlülüğüne teslim edildi” dedi.

‘Umut tacirleri ve yasadışı göçmenlere karşı asla taviz vermeyeceğiz’

Vali Aygöl devamında, “Göçmen kaçakçılığına karşı son 2 ayda yapılan operasyonlarda toplam 18 yabancı şahıs hakkında sınır dışı işlemleri yapıldı. Meydana gelen olaylarda 12 yabancı uyruklu şahsa toplamda 199 bin 403 TL idari para cezası uygulandı. Umut tacirleri ve yasadışı göçmenlere karşı asla taviz vermeyeceğiz” dedi.

"Trafik en hassas olduğumuz konuların başında geliyor"

Vali Aygöl, “Biliyorsunuz ki trafik, en hassas olduğumuz konuların başında geliyor. Son 2 ayda bu kapsamda bin 378 ayrı noktada 6 bin 998 adet trafik uygulaması icra edildi. Bu uygulamalar da 110 bin 70 motorlu araç kontrol edilmiş, 21 bin 189 sürücüye idari para cezası uygulanarak bin 435 araç trafikten men edilmiştir. 357 ehliyetsiz sürücü, 152 alkollü araç kullanan sürücü, 11 bin 942 hız limitine uymayan sürücü tespit edilmiştir. Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, hız limitlerini aşmayalım, emniyet kemeri takmanın hayat kurtardığını unutmayalım” dedi.

"Şehrimizin yüzde 57’si ormanlarla kaplı"

Vali Aygöl, “Bildiğiniz üzere şehrimizin yüzde 57’si ormanlarla kaplı ve büyük bir tarımsal üretim sahamız mevcut. Her ne kadar bu bizim için iftihar kaynağı olsa da bazı tehditleri beraberinde getiriyor. Bu yıl yaz sezonunda Bilecik’te 14 orman yangını, 15 anız yangını meydana geldi. Yangına sebep olan kişilere adli işlem uygulandı. Orman yangınlarıyla mücadele eden tüm kahramanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Vali Aygöl son olarak, “112 Çağrı Merkezi vatandaşımızın 7/14 emrindedir. Halkımızın huzurunu bozmaya teşebbüs eden her türlü duruma karşı ihbarlarınızı beklediğimizi ifade etmek istiyorum” dedi.