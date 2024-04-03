Bilecik’te geçtiğimiz günlerde meydana gelen trafik kazasında devrilen sinyalizasyon direği halan yerinden kaldırılmazken, bu duruma vatandaşlar tepki gösterdi.

Kaza; 22 Mart günü Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde meydana gelmişti. Alınan bilgilere göre; hastane istikametinden kent merkezine seyir halinde olan 11 ABC 862 plakalı kamyonet sürücüsü Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi önüne geldiğinde kontrolden çıktı. Savrulan kamyonet hastane girişi önünde bulunan sinyalizasyon direğine çarparak durabildi. Kazada araç sürücü yaralanırken, direk devrildi. Devrilen direk aradan geçen 13 gün boyunca devrildiği yerde kalırken, ne elektrik ne karayolları, ne de hastane yönetimi direğin kendilerine ait olmadığı söylediler.