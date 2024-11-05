Sinanbey Mahallesi Sinanbey Caddesi oturan vatandaşlar, kaldırım üzerinde bulunan çöp konteynırları yerine kaldırıma atılan çöpler vatandaşları bezdirdi. Evsel atıktan ziyade halı, kilim, çekyat ve yorgan gibi atıl durumdaki eşyalar çöp konteynırına atılması sonucu hem kötü koku hem de çevre kirliliği oluşmasına neden oldu. Kimler tarafından atıldığı bilinmeyen çöpler nedeniyle, cadde üzerinde oturan vatandaşlar ve esnaflar durumdan şikayetçi. Yetkililerin bu konuda bir an önce çözüm bulmasını isteyen vatandaşlar, bu tür görüntü kirliliğine neden olan şahıslarla ilgili de yasal cezanın uygulanmasını istediler.

Kaynak: Murat Avcı