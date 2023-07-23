Türk siyaset sahnesinin köklü partilerinden Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) deneyimli isimlerinden İsmet Büyükataman, siyasi kariyerine atıldığı ilk günden bugüne öne çıkmaktadır. Vekillerinizi seçtiniz, fakat ne kadar tanıyorsunuz?

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22 Aralık 1953 tarihinde Amasya, Merzifon'da doğan İsmet Büyükataman, Tevfik ve Kadriye çiftinin oğlu olarak dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatına Merzifon'da başlayan Büyükataman, ilk ve orta öğrenimini bu şehirde başarıyla tamamladıktan sonra 1972 yılında Bursa Eğitim Enstitüsü'ne girmeye hak kazanmıştır. Matematik alanında eğitimine devam eden Büyükataman, 1975 yılında Matematik öğretmeni olarak mezun olmuş ve Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'nde öğretmenlik görevine başlamıştır. Ülkücü duygularla dolu olan İsmet Büyükataman, 3 yıl boyunca öğretmenlik yapmış, ardından öğretmenlik mesleğinden ayrılarak siyasete odaklanmıştır.

Siyasi kariyerindeki ilk adımlarını Bursa Ülkü Ocakları Başkanlığı ile atan Büyükataman, 1975-1978 yıllarında öğretmenlik görevi sırasında Reyhanlı Ülkü-Bir/Ülkücü Öğretmenler Derneği Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Daha sonra Milliyetçi İşçi Sendikaları Konfederasyonu (MİSK) Eğitim Dairesi'nde eğitimci olarak görev yapmış ve 1980 sonrasında yayıncılık alanında faaliyet gösteren MAYAŞ yayınevinin kurucuları arasında yer almıştır.

Büyükataman'ın siyasi hayatındaki en önemli dönüm noktalarından biri, 1997 yılında gerçekleşen MHP İl Kongresi'nde İl Başkanlığına seçilmesidir. Bu görevi, 18 Nisan 1999 seçimlerine kadar başarıyla sürdüren İsmet Büyükataman, MHP Bursa Milletvekili adayı olarak 1999 seçimlerine katılmıştır. Başarılı siyasetçi, Ağustos 2000'de tekrar Bursa İl Başkanlığına seçilmiş ve bu görevini 3 Kasım 2002 seçimlerine kadar sürdürmüştür.

MHP'deki etkinliği ve başarısı, onu Milliyetçi Hareket Partisi'nin olağan büyük kurultaylarında Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeliğine taşımıştır. İlk olarak 1997'de yapılan 5. Olağan Büyük Kurultay'da MYK üyeliğine seçilen İsmet Büyükataman, 2003, 2006 ve 2009 yıllarında yapılan büyük kurultaylarda da MYK üyeliği görevini üstlenmiştir.

Büyükataman, siyasi kariyerinin zirvesine 2007 yılında milletvekili seçilerek 23. Dönem Parlamentosunda görev almasıyla ulaşmıştır. Tecrübeli siyasetçi, 2011 yılında yapılan genel seçimlerde Bursa'dan MHP birinci sıra milletvekili adayı olarak tekrar seçilmiştir.

MHP'nin güçlü kadrolarından biri olarak tanınan İsmet Büyükataman, 2009 yılındaki MHP 9. Olağan Büyük Kurultayı'ndan sonra MHP Başkanlık Divanı'na seçilerek "Siyasi İşler, Parlamento ve Hükümet İle İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı" görevine getirilmiştir. Ayrıca, 19 Haziran 2011 tarihinde yapılan MYK toplantısında MHP Genel Sekreterliği görevine layık görülmüştür.

Türk siyasetindeki uzun soluklu kariyeri olan İsmet Büyükataman, 2015 yılında yapılan 11. Olağan Genel Kurulunda Merkez Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmiş ve aynı yıl tekrar MHP Genel Sekreterliği görevine atanmıştır. Bu görevi, 2015 genel seçimlerinde MHP'nin Bursa'dan birinci sıra milletvekili adayı olarak seçilmesine kadar sürdürmüştür.

İsmet Büyükataman'ın siyaset arenasındaki uzun yıllardır edindiği tecrübe ve bilgi birikimi, onu Milliyetçi Hareket Partisi içinde önemli bir figür haline getirmiştir. İngilizce dilini orta düzeyde bilen Büyükataman, inşaat müteahhitliği alanında da aktif olarak görev yapmaktadır.

Evli ve iki çocuk babası olan İsmet Büyükataman, 28. Dönem Bursa 1. Bölge Milletvekili olarak görevine devam etmektedir.