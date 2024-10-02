Günümüzde eğitim kurumlarının kantinlerinde yaşanan fiyat artışları, öğrenci velileri arasında büyük bir tartışma konusu haline geldi. Özellikle son dönemdeki enflasyon ve maliyet artışları, kantin fiyatlarını ciddi oranda etkiledi. Temizlik ve güvenlik problemlerinin yanı sıra kantin fiyatları da velileri düşündürüyor.BURSA (İGFA) - Veliler, çocuklarının sağlıklı ve dengeli beslenmeleri için kantin ürünlerine yönelirken, artan fiyatlar bütçelerini sarsmaya başladı. Sadece bir tost, sandviç ya da içeceğin fiyatı bile ailelerin bütçesini zorluyor.

Öğrenci velileri, sağlıklı gıda seçeneklerine ulaşmanın yanı sıra, bu ürünlerin artan fiyatlarının da kendilerini zorladığını ifade ediyor.

Konu hakkında konuşan bir veli, “Çocuğum her gün okulda yemek yemek istiyor ama fiyatlar çok yükseldi. Bir tost 50 lira olmuş su desen, 5-10 lira verdiğimiz harçlıkların çocukların kantin masrafını karşılaması imkansız.” dedi

Okul yönetimleri ise fiyat artışlarının tedarikçi kaynaklı olduğunu ve kantinlerdeki ürünlerin kalitesini artırmaya yönelik adımlar atıldığını savunuyor. Veliler de devlet okullarında kantinlerin fiyatlarının sık sık denetlenmesini istiyor.