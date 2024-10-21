Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) yıllık yüzde 33,25 arttı, aylık yüzde 1,39 arttı. Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 74,09 artış ile veteriner harcamaları oldu.ANKARA (İGFA) - TÜİK, Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE)'nde Ağustos ayı verilerini açıkladı.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre Tarım-GFE yıllık yüzde 33,25 arttı, aylık yüzde 1,39 arttı.

Tarım-GFE'de bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 22,33 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,25 artış ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 43,15 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 0,99 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 3,75 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 30,90 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 48,51 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 74,09 artış ile veteriner harcamaları, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 4,62 artış ile tohum ve dikim materyali oldu.