Şans eseri olayda yaralanan olmazken, esnaflar duruma tepki gösterdi.



Kasımefendi caddesinde devam eden altyapı çalışmaları nedeniyle yolda bulunan taş, bir aracın üzerinden geçmesi sonrası fırladı. Cadde üzerinde bulunan bir işyerinin camına isabet eden taş, işyerinin camını kırdı.

Olay sırasında şans eseri kimse yaralanmazken, duruma esnaflar tepki gösterdi. ‘Olayın yaşandığı anda kaldırımda bir kişi yürüyor olsaydı’ diye soran esnaflar, “Bu taş bir insana gelseydi, sonu ne olurdu? Her gün bu yoldan yüzlerce insan geçiyor. Taş eğer bir çocuğun kafasına gelirse, ciddi zarar verebilir. Hatta ölümüne sebep dahi olabilir. Bunun vebalini kim alacak? Yetkililerin acilen buna çözüm bulması gerekiyor” diyerek olaya tepki gösterdiler.