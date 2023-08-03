Akiş GYO dördüncü kez yayımladığı "Sürdürülebilirlik Raporu" ile sosyal, ekonomik ve çevresel etkilerinin yanında, bu alanlarda geliştirdiği çevreye ve topluma duyarlı, inovasyon ve dijitalleşme odaklı uygulamalarını açıkladı.

Sürdürülebilirlik bakış açısını dijitalleşme, bilgi güvenliği, iklim güvenliği, çevrecilik gibi pek çok farklı alanda tüm süreçlerine entegre eden Akiş GYO, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladığını duyurdu. 1 Ocak 2022-31 Aralık 2022 arası faaliyetlerini kapsayan raporda, Akiş GYO; kurumsal yönetişim, dijitalleşme ve inovasyon, iklim değişikliği ile mücadele, çalışma hayatı, müşteri memnuniyeti, iş sağlığı ve güvenliği, toplumsal gelişime katkı ana başlıklarında sürdürülebilir değer oluşturmaya odaklanırken hızla ilerleyen teknolojiye uygun süreç ve yöntemler geliştirmeyi sürdürüyor.

"BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde işlem gören tek GYO"

Dördüncü kez yayımlanan rapor üzerine değerlendirmede bulunan AKİŞ GYO A.Ş. Genel Müdürü Levent Çanakçılı, “2022 yılı sürdürülebilirlik konusunda başarılarımızı taçlandırdığımız bir yıl oldu. Kurumsal sürdürülebilirlik performansı üst düzeyde olan şirketlerin yer aldığı BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde işlem gören tek GYO şirketi olmanın yanı sıra, bu yıl ilk kez raporlamasını yaptığımız Karbon Saydamlık Projesi (CDP) İklim Değişikliği Programından “B Yönetim Seviyesi” notunu alarak, sektörümüzde halka açık raporlama yapan tek GYO olmanın gururunu yaşadık. Ayrıca Kurumsal Yönetim Derecelendirme notumuzu 9,63’ten 9,64’e yükselterek, gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve inşaat şirketleri arasında Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu en yüksek şirket konumumuzu korumayı başardık” şeklinde bilgi verdi.

"Karbon ayak izi doğrulama sertifikası aldı"

Akbatı ve Akasya’nın, sahip olduğu ISO: 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO: 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Sistemi ve I-REC sertifikalarına ek olarak, ISO: 50001 Enerji Yönetim Sistemleri ile “Green Check- Yeşil Kontrol” belgesini almaya hak kazandığının altını çizen Çanakçılı, Akiş GYO olarak, Karbon Ayak İzi Raporlamasının yanı sıra bu yıl ‘Karbon Ayak İzi Doğrulama’ hizmeti denetim sürecini başarı ile tamamlayarak ‘Karbon Ayak İzi Doğrulama Sertifikası’ almaya hak kazandıklarını paylaştı. Ayrıca; sürdürülebilir uygulamaları teşvik etmek üzere Akasya’da özgün projelere imza attıklarını, bu projelerin en yenisi olarak Akasya’da konumlandırılan “Geri dönüşümün en renkli hali ‘Pet Avcısı Kaplumbağa’ ile plastik şişeleri toplayarak Bio Print teknolojisi ile geri dönüşüme kazandırıp yılbaşı süslerine dönüştüreceklerini ve 2022 yılında Türkiye’nin ilk döngüsel mağazası olan Nivogo mağazasını açtıklarını da aktardı.

"Hayatın her alanında sürdürülebilirlik"

Sürdürülebilirliğin çevresel boyutu kadar sosyal boyutuna da önem verdiklerini belirten Levent Çanakçılı “Her alanda olduğu gibi iş dünyasında da toplumsal fırsat eşitliği sunarak tercih edilen işveren markası olmak için attığımız adımların sonucunda, sektörümüzde “İş’te Eşit Kadın” Sertifikası almaya hak kazanan ilk şirket olduk. Akiş GYO olarak, kurum kültürümüzün vazgeçilmez parçası olan sürdürülebilirliği her alanda hayata geçirmeye devam edeceğiz” şeklinde sözlerini noktaladı.