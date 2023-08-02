Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF)’den alınan karara göre müsabakalarda fair play yeşil kart uygulaması yapılacağı açıklandı. Maçlarda Görüntülü Değerlendirme Sistemi‘ne (GDS) gidilmeden önce takım mensuplarının, hatanın tespit edilmesinde hakemlere yardımcı olmak amacıyla yapacakları beyanlarda karşılaşmanın başhakemi tarafından yeşil kart ile ödüllendirileceği aktarıldı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) karşılaşmalarda fair play yeşil kart uygulamasının hayata geçirileceğini açıkladı. Federasyonun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Geçtiğimiz sezon Mersin’de düzenlenen Türkiye Altyapılar Voleybol Şampiyonası’nda denemesini yaptığı ’Temiz Oyun, İyi Davranış; Yeşil Kart Projesi’ni önümüzdeki sezondan (2023-2024) itibaren Türkiye’nin en üst ligleri olan AXA Sigorta Efeler Ligi ve Misli.com Sultanlar Ligi’nde de uygulamaya başlayacak. Tüm dünyada oyunun ruhunu koruma, rakiplere saygı gösterme, kural ihlallerinden kaçınma ve adaleti sağlama amacını taşıyan ve sporun en temel değerlerinden biri kabul edilen fair play’in Türkiye’nin en üst liglerinde uygulanmaya başlaması ile takım sporları içinde en nezih spor olan voleybol, toplum içindeki itibarlı seviyesini bir derece daha yükseltmiş olacak. Bu uygulama ile Türkiye’nin en başarılı takım sporu olan voleybolda sadece müsabakalardaki performansların değil ahlaki değerlerin ve spor ruhuna uygun karakterlerin de sahaya yansıması fazlalaşmış olacak. Türkiye Voleybol Federasyonu, 2023-2024 sezonundan itibaren AXA Sigorta Efeler Ligi ve Misli.com Sultanlar Ligi’nde uygulamaya başlayacağı Fair Play Yeşil Kart uygulaması, birçok ülkedeki resmi spor organizasyonlarınca tanınan bir kavram olup, sporcuların fair play değerlerine uygun davranmalarını teşvik etmek için eğitim programları düzenleyecek ve çeşitli fair play ödülleri de vererek sporcuların ve takımların adil ve dürüst davranışlarını teşvik edecek. Uygulama kapsamında oyun içinde gerçekleşen hatalarda, silsileye bakılmaksızın Görüntülü Değerlendirme Sistemi‘ne (GDS) gidilmeden önce takım mensuplarının, hatanın tespit edilmesinde hakemlere yardımcı olmak amacıyla yapacakları beyanlarda karşılaşmanın başhakemi tarafından yeşil kart ile ödüllendirileceklerdir. Ayrıca; sezon sonunda TVF tarafından yapılacak değerlendirmede sezon içindeki Yeşil Kart gösterilen hareketler puanlandırılacak ve en çok Yeşil Kart görerek sayı toplayan, ilk üç takım/takım mensubu, TVF tarafından ödüllendirilecektir. Fair Play Yeşil Kart uygulamasının esasları 2023-2024 sezonu öncesi ayrıca duyurulacaktır. Fair play, sadece sporcular antrenörler, taraftar ve hakemlerin müsabaka esnasında adil ve dürüst bir şekilde yarışmak için değil insanlar arasındaki saygıyı ve hoşgörüyü artırması bakımından da hayatın her alanında ihtiyaç duyulan bir kavramdır."