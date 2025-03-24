Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma platformu WhatsApp, "2.25.8.12" kodlu Android beta sürümünde tespit edilen yeni bir özellik ile kullanıcılarını sevindirmeye hazırlanıyor.

Bu özellik sayesinde Apple, Samsung ve Google gibi teknoloji devlerinin desteklediği hareketli fotoğraflar, WhatsApp üzerinden de orijinal kalitesiyle gönderilebilecek.

Hareketli fotoğraflar, bilindiği üzere, çekildikleri anın kısa bir video kaydını da içeriyor. Ancak bu fotoğraflar, WhatsApp üzerinden gönderildiğinde, hareket özelliği kayboluyordu.

İşte bu yeni özellik, bu sorunu ortadan kaldırarak, hareketli fotoğrafların canlılığını korumasını sağlayacak.

Meta, geliştirme aşamasındaki bu özellikle ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Bu nedenle, özelliğin ne zaman tüm kullanıcılara sunulacağına dair kesin bir bilgi bulunmuyor.

Ancak, bu özelliğin geniş kapsamlı olmaması nedeniyle, yakın bir gelecekte kullanıma sunulması bekleniyor.