SASKİ, modern teknolojiyle donatılmış Hızırilyas İçmesuyu Arıtma Tesisi’nde misafir ağırlamaya devam ediyor. Erasmus projesi kapsamında gerçekleşen ziyarette yabancı öğretmen ve öğrencilerin ilgisi yoğun oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), modern teknolojiyle donatmış olduğu Hızırilyas İçmesuyu Arıtma Tesisi’nde uluslararası boyutta ziyaretçi ağırlıyor. "Minik Kalplerde İklim Değişikliği ile Mücadelede Suyun Korunması ve Doğru Kullanımı" isimli proje kapsamında, SASKİ Hızırilyas İçmesuyu Arıtma Tesisi’ne ziyaret gerçekleştirildi. Erasmuslu öğrenci ve öğretmenlerin katıldığı ziyaret, projeye uluslararası bir boyut kazandırdı.

Suyun arıtılma süreci ve doğru kullanımı anlatıldı

Bölgenin en kapsamlı arıtma tesislerinden biri olan Hızırilyas İçmesuyu Arıtma Tesisi’ne misafirlerin ilgisi yoğun oldu. Yurt dışından gelen öğretmen ve öğrenciler suyun arıtılma sürecini yerinde gözlemleyerek iklim değişikliğiyle mücadelede su kaynaklarının önemi hakkında bilgilendirildi. SASKİ mühendisleri tarafından suyun doğru kullanımı ve korunması konularında önemli bilgiler paylaşıldı.